ATP : Cilic et Kyrgios annoncés au Queen's

Marin Cilic and Nick Kyrgios are the latest big names to sign up for the Fever-Tree Championships, 15-21 June.



They join Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev and Feliciano Lopez in targeting the title at The Queen’s Club.



— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) March 4, 2020

Le tournoi ATP du Queen's, disputé sur gazon à Londres, n'aura lieu que du 15 au 21 juin prochains, mais les premiers noms commencent déjà à sortir. L'épreuve elle-même, via son compte Twitter officiel, a annoncé que le Croate Marin Cilic, ancien numéro 3 mondial, lauréat en 2012 et en 2018 et finaliste en 2013 et en 2017, et l'Australien Nick Kyrgios, demi-finaliste en 2018 et tombé face à... Cilic, seront bien présents.Avant eux, Daniil Medvedev, Feliciano Lopez, tenant du titre, mais également Stefanos Tsitsipas, notamment, avaient assuré qu'ils seront également au rendez-vous, il y a de cela quelques jours. Andy Murray espère également pouvoir être de la fête, lui qui n'a plus disputé la moindre rencontre sur le circuit ATP depuis novembre dernier.