ATP : Chardy vise un retour mais nourrit de sérieux doutes

« Je ne sais pas si je vais pouvoir rejouer ou pas »

Le 31 août 2021, Jérémy Chardy jouait un premier tour à l’US Open contre Matteo Berrettini. Un match qui reste son dernier, plus de treize mois après. Ecarté des terrains après des complications liées à la vaccination au covid-19 puis opéré du genou au mois de juin, le joueur tricolore est en pleine rééducation. Il espère retrouver les courts en début de saison prochaine, avec une échéance déjà cochée sur le calendrier, si son processus de retour se passe idéalement. C’est qu’il a indiqué à Emilie Loit dans un entretien pour la Fédération française de tennis., rapporte celui qui occupait la 70eme position du classement ATP lors de ses derniers coups de raquette à New York. Si le Palois se donne l’objectif de revenir à la compétition en Australie, il nourrit toutefois des doutes, à 35 ans, quant à son physique et sa capacité à pouvoir rejouer au plus haut niveau.« Pour l’instant je fais ma rééducation, mais tant que je n’ai pas rejoué, je ne sais pas si je vais pouvoir rejouer ou pas. C’est le truc qui est un peu dur mentalement. Je fais tout sérieusement, je fais ma rééducation et peut‐être que je vais être déçu à la fin et que je ne pourrai pas rejouer, suit un Chardy qui a mis de côté sa profession pendant plusieurs mois.Toutefois, l’ancien 25eme mondial n’a pas perdu le contact avec le tennis pour autant. Il a profité de sa période d’inactivité pour se mettre au coaching, devenant l’entraineur d’Ugo Humbert. Une activité pour laquelle se passionne Jérémy Chardy mais ce dernier entend bien troquer cette casquette pour celle de joueur.