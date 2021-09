ATP - Challenger : Gasquet se défait de Pouille à Orléans

L'immense affiche des huitièmes de finale du Challenger d'Orléans, jeudi, mettait aux prises Lucas Pouille à Richard Gasquet. Le deuxième nommé s'est imposé en trois sets et a dû batailler (3-6, 7-6, 6-3), lui qui est désormais le favori du tournoi en tant que tête de série la plus élevée - les n°1 Ugo Humbert, n°2 Benjamin Bonzi et n°3 Arthur Rinderknech étant éliminés. Pouille n'est donc pas passé loin d'une jolie performance, lui qui continue d'essayer de revenir patiemment à son meilleur niveau. Mais face au 81eme joueur mondial, le 137eme à l'ATP a finalement plié. "Je suis très content de gagner, car j'ai beaucoup perdu cette année", se réjouit Gasquet (propos relayés par France Bleu), dont c'est seulement la deuxième victoire face à Pouille en sept duels depuis 2015.



Le Nordiste se montrait royal sur son service en début de première manche, avec un 14/15 derrière sa première balle, avant de breaker dès sa première occasion. Gasquet a ensuite serré le jeu et sera l'un des trois seuls rescapés tricolores en quarts de finale vendredi, avec le surprenant Hugo Grenier qui s'est défait de Rinderknech (6-4, 6-2) et Corentin Moutet, qui avait déjà validé sa place mercredi - les deux joueurs s'affronteront d'ailleurs pour un ticket en demies. Gasquet défiera lui Jiri Vesely ou Alejandro Tabilo. Au rayon des battus, Benjamin Bonzi a mis fin à sa folle série de 21 victoires consécutives en Challenger, vaincu par Henri Laaksonen (7-6, 6-4). Enfin Pierre-Hugues Herbert, redescendu au 100eme rang mondial (n°11 français), a subi la loi de Ruben Bemelmans en trois manches (3-6, 7-5, 6-4).