ATP - Cagliari : Sonego de retour en finale, cinq mois plus tard

La fin de quinze ans de disette pour les Italiens à domicile ?



Sonego is on the GO 🇮🇹

Bidding to become the first Italian to capture an ATP title on home soil since 2006, Lorenzo Sonego defeats Fritz 6-4 5-7 6-1 to make the final in Sardegna!#SardegnaOpen pic.twitter.com/kRozQo5rkO



— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2021

CAGLIARI (Italie, ATP 250, terre battue, 408 800€)

Finale

Demi-finales



Quarts de finale

Huitièmes de finale



Simon (FRA)

1er tour

L'Italien privé le 1er novembre dernier à Vienne d'un deuxième titre sur le circuit par le Russe Andrey Rublev s'est offert samedi une nouvelle chance d'ajouter une deuxième ligne à son palmarès. A Cagliari, sur ses terres, Sonego, qui n'avait laissé que trois jeux au numéro 1 mondial Novak Djokovic sur son parcours en Autriche, aLe 34eme mondial et tête de série numéro 3 du tournoi sarde s'est toutefois rendu la vie très compliquée. Alors que la victoire lui tendait les bras, à 6-4 et 3-0 en sa faveur, l'Italien d'ores et déjà assuré de grimper au 28eme rang dans la hiérarchie lundi a baissé de pied et relancé complètement Fritz, lui aussi tête de série (n°2).L'Américain a cependant laissé vraisemblablement trop de forces pour revenir à hauteur du bourreau de Gilles Simon au premier tour. Dans le dernier set, le 30eme au classement ATP a en effet complètement explosé dès lors que Sonego a repris sa marche en avant. Rapidement mené 5-0, Fritz a trouvé les ressources pour éviter la roue de vélo qui se profilait, en marquant au moins un jeu, mais pas davantage. Chez lui,Sonego aura également l'occasion de mettre fin à la longue disetteDjere (SER) ou Basilashvili (GEO, n°4) - Sonego (ITA, n°3)Djere (SER) - Basilashvili (GEO, n°4)bat Fritz (USA, n°2) : 4-6, 7-5, 6-1bat Musetti (ITA) : 6-4, 4-6, 6-2bat Struff (ALL, n°5) : 7-5, 4-6, 6-3bat Hanfmann (ALL) : 3-6, 7-6 (6), 6-3bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4bat Evans (GBR, n°1) : 6-1, 1-6, 7-6 (8)bat Millman (AUS, n°6) : 6-3, 6-3bat Kovalik (SLQ, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Broady (GBR, Q) : 6-4, 6-2bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1bat: 6-4, 6-1bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 7-6 (5)bat Martin (SLQ) : 6-2, 7-6 (4)- Byebat Novak (AUT) : 6-0, 6-1bat Gaio (ITA, WC) : 6-4, 6-2bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 3-6, 6-3- Byebat Nagal (IND, Q) : 3-6, 6-1, 6-3bat Huesler (SUI, Q) : 6-1, 6-3bat J.Sousa (POR) : 1-6, 6-1, 7-5bat Paul (USA, n°8) : 7-6 (8), 5-7, 6-3bat Fabbiano (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3bat Travaglia (ITA) : 1-6, 6-3, 6-4- Byebat Pella (ARG, n°7) : 6-4, 6-0bat Zeppieri (ITA, WC) : 1-6, 7-5, 7-6 (3)bat Vesely (RTC) : 6-4, 2-6, 6-1- Bye