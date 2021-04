ATP - Cagliari : Simon "détendu, content de jouer"

"J'ai dit 'Ta gueule !' à l'arbitre. Je me suis dit que j'allais trop loin"



Le cœur n’y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé de faire une pause afin de me préserver mentalement. En espérant que le moral revienne le plus rapidement possible.

Merci à tous les fidèles pour votre soutien. À bientôt

— Gilles SIMON (@GillesSimon84) February 26, 2021

Gilles Simon revenait sur le circuit cette semaine à Cagliari, après plus d'un mois de pause au sortir d'une forme de burnout dû au Covid et à toutes les nouvelles contraintes imposées aux joueurs. Le Français s'est incliné jeudi au deuxième tour face à Lorenzo Sonego, en deux sets (6-4, 6-1), mais la logique a finalement été respectée pour le 34eme joueur mondial - tête de série n°3 - face au 64eme. Mardi, pour son entrée en lice, il avait en revanche disposé d'un autre joueur local, Stefano Travaglia, alors qu'il avait pourtant été surclassé dans la première manche (1-6, 6-3, 6-4).(derrière Gael Monfils, Ugo Humbert, Benoit Paire, Adrian Mannarino, Richard Gasquet et Jeremy Chardy), dresse un bilan de "deux matchs intéressants"."C'est difficile de juger mon niveau de jeu, parce que les conditions sont très particulières, détaille-t-il pour L'Equipe. Il y a beaucoup de vent et pas mal de faux rebonds. Du coup, ça favorise les joueurs puissants. Mais je suis content de mon attitude. Je me suis senti détendu sur le terrain, même sur ce match, jusqu'au bout. J'étais content de jouer, de bouger et de frapper."Deux jours plus tôt, Simon, qui s'était déjà trouvé "plus tranquille" lors de sa victoire,: "J'avais besoin de prendre de la distance car je n'arrivais plus à faire la part des choses (...) A Montpellier, j'étais à deux doigts de 'tuer' l'arbitre parce que j'étais en train de tout mélanger. Il m'a mis un warning parce que j'envoyais une balle dans la tribune, je lui ai dit 'Ta gueule !' Je me suis dit que j'allais trop loin (...) On est partis là-dedans, ça ne changera plus. On va essayer de résister comme on peut. On va attendre les vaccins. Moi, ça m'a juste fait de la peine d'être si malheureux en match à Montpellier. Tout le monde est sur les nerfs."