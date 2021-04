ATP - Cagliari : Deuxième titre en carrière pour Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego a ajouté une deuxième ligne à son palmarès. Vainqueur sur le gazon d’Antalya en 2019, le natif de Turin s’est adjugé le tournoi de Cagliari face à Laslo Djere. Sacré en terre sarde l’an passé, le Serbe a démarré fort la rencontre avec le break d’entrée puis quatre balles de débreak écartées. L’Italien, tête de série numéro 3 du tournoi, n’est plus parvenu à mettre en danger son adversaire d’ici la conclusion de cette première manche. De plus, Laslo Djere n’a pas manqué l’occasion de conforter sa domination avec un deuxième break dans le septième jeu, préalable à la conclusion de la manche. Dès le début du deuxième set, les deux joueurs ont eu l’occasion de prendre le service de l’autre mais c’est Lorenzo Sonego qui a pris l’ascendant. Toutefois, le souvent crucial septième jeu a tourné en faveur du Serbe qui a recollé avant de manquer trois balles de break aux portes du jeu décisif.

Sonego a retourné le match en sa faveur

Un tiebreak durant lequel les deux joueurs ont tenu leur service après avec très tôt perdu chacun un point dans cette situation. Mais, avec une dernière accélération, l’Italien a conservé toutes ses chances de remporter ce tournoi à domicile, s’adjugeant la manche à sa première balle de set. Dans cette finale, la décision s’est faite dans le cinquième jeu du dernier set. Alors que les deux joueurs se sont montrés solides au service, Laslo Djere a été le premier à fendre l’armure. A sa deuxième opportunité, Lorenzo Sonego est allé chercher le break avant de résister dans le jeu suivant, écartant à son tour une balle de break. Dès lors, les deux joueurs ont tenu leurs engagements respectifs et, dès sa première balle de match, l’Italien a mis fin au suspense (2-6, 7-6, 6-4 en 3h03’). Après deux victoires lors de ses deux premières finales, Laslo Djere a dû s’avouer vaincu.



CAGLIARI (Italie, ATP 250, terre battue, 408 800€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



Finale

Sonego (ITA, n°3) bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (5), 6-4



Demi-finales

Djere (SER) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 6-2, 6-0

Sonego (ITA, n°3) bat Fritz (USA, n°2) : 4-6, 7-5, 6-1



Quarts de finale

Djere (SER) bat Musetti (ITA) : 6-4, 4-6, 6-2

Basilashvili (GEO, n°4) bat Struff (ALL, n°5) : 7-5, 4-6, 6-3

Sonego (ITA, n°3) bat Hanfmann (ALL) : 3-6, 7-6 (6), 6-3

Fritz (USA, n°2) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Musetti (ITA) bat Evans (GBR, n°1) : 6-1, 1-6, 7-6 (8)

Djere (SER) bat Millman (AUS, n°6) : 6-3, 6-3

Basilashvili (GEO, n°4) bat Kovalik (SLQ, Q) : 4-6, 6-4, 7-5

Struff (ALL, n°5) bat Broady (GBR, Q) : 6-4, 6-2



Hanfmann (ALL) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1

Sonego (ITA, n°3) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-1

Bedene (SLO) bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 7-6 (5)

Fritz (USA, n°2) bat Martin (SLQ) : 6-2, 7-6 (4)



1er tour

Evans (GBR, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Novak (AUT) : 6-0, 6-1

Djere (SER) bat Gaio (ITA, WC) : 6-4, 6-2

Millman (AUS, n°6) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 3-6, 6-3



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Kovalik (SLQ, Q) bat Nagal (IND, Q) : 3-6, 6-1, 6-3

Broady (GBR, Q) bat Huesler (SUI, Q) : 6-1, 6-3

Struff (ALL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 1-6, 6-1, 7-5



Hanfmann (ALL) bat Paul (USA, n°8) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Fabbiano (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3

Simon (FRA) bat Travaglia (ITA) : 1-6, 6-3, 6-4

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Pella (ARG, n°7) : 6-4, 6-0

Bedene (SLO) bat Zeppieri (ITA, WC) : 1-6, 7-5, 7-6 (3)

Martin (SLQ) bat Vesely (RTC) : 6-4, 2-6, 6-1

Fritz (USA, n°2) - Bye