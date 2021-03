ATP - Buenos Aires : Vainqueur de F.Cerundolo en finale, Schwartzman remporte son quatrième titre

Francisco Cerundolo n’a pas pu imiter son frère. Une semaine après le sacre de Juan Manuel Cerundolo à Cordoba, l’aîné de la fratrie s’est incliné à l’occasion de la finale du tournoi ATP de Buenos Aires. Il faut dire que, face au natif de la capitale argentine, l’opposition était d’un fort calibre en la personne de Diego Schwartzman. Le numéro 9 mondial a pris très au sérieux son adversaire, classé à la 137eme place, remportant les quatre premiers jeux dont deux breaks. Francisco Cerundolo, après avoir écarté trois balles de triple break, a débloqué son compteur mais la tête de série numéro 1 du tournoi est bien allé chercher ce troisième break pour conclure le premier set.

Schwartzman n’a pas douté longtemps

Le deuxième set a connu une entame similaire à celle du premier. Breakant d’entrée Francisco Cerundolo, Diego Schwartzman a remporté les trois premiers jeux mais c’est alors que son adversaire a réagi. Après avoir remporté sans difficulté sa mise en jeu, le 137eme mondial a effacé son break de retard. Mais, dans l’euphorie, ce dernier a deux opportunités de revenir à trois jeux partout, laissant le numéro 9 mondial reprendre immédiatement son break d’avance. Une finale à sens unique que Diego Schwartzman est allé conclure sur le servie de Francisco Cerundolo à sa deuxième balle de match (6-1, 6-2 en 1h21’). Un quatrième titre en carrière pour l’Argentin, qui n’avait plus triomphé en finale depuis le tournoi de Los Cabos en 2019.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-1, 6-2



Demi-finales

Schwartzman (ARG, n°1) bat Kecmanovic (SER, n°4) : 6-0, 6-4

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°5) : 7-6 (5), 3-6, 6-2





Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Munar (ESP, Q) : 6-2, 7-5

Kecmanovic (SER, n°4) bat Djere (SER, n°7) : 6-4, 7-6 (6)

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Andujar (ESP, n°6) : 1-6, 6-3, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Nagal (IND, Q) : 4-6, 6-2, 7-5





Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Klein (SLQ, Q) : 6-4, 6-2

Munar (ESP, Q) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-4, 7-6 (5)

Kecmanovic (SER, n°4) bat Monteiro (BRE) : 5-7, 6-3, 6-4

Djere (SER, n°7) bat Delbonis (ARG) : 7-6 (1), 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Mager (ITA) : 6-4, 7-6 (5)

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Paire (FRA, n°3) : 4-6, 6-3, 6-1

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-4

Nagal (IND, Q) bat Garin (CHI, n°2) : 6-4, 6-3



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Klein (SLQ, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Munar (ESP, Q) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 7-6 (5), 6-3

Tiafoe (USA, n°8) bat Bagnis (ARG, SE) : 6-1, 6-3



Kecmanovic (SER, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 7-6 (2)

Djere (SER, n°7) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Londero (ARG) : 6-3, 6-0

Mager (ITA) bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 6-4

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 7-5

Paire (FRA, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Rune (DAN, WC) : 2-6, 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Tirante (ARG, WC) : 2-6, 6-3, 6-4

Nagal (IND, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 6-0

Garin (CHI, n°2) - Bye