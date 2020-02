Éliminé au troisième tour de l'Open d'Australie, le 23eme joueur mondial Dusan Lajovic effectuait son retour à la compétition ce mercredi, à l'occasion des huitièmes de finale du tournoi sur terre battue de Buenos Aires. Opposé au qualifié espagnol Pedro Martinez, 142eme mondial, il s'est imposé en deux tie-breaks (8-6 à chaque fois) et 2h09 de jeu, non sans trembler. Dans le premier set, aucun des deux joueurs n'a réussi à breaker, et dans le jeu décisif, Lajovic a sauvé deux balles de set à 6-4, avant d'enchaîner quatre points de suite. Dans le deuxième, les deux joueurs ont breaké d'entrée (1-1), puis Martinez s'est procuré trois balles de set à 6-5, les a manquées, et s'est finalement incliné au tie-break après avoir mené 5-1. Que de regrets pour l'Espagnol ! Dusan Lajovic retrouvera Casper Ruud, tête de série numéro 8, en quarts de finale. Le Norvégien n'a laissé qu'un jeu à Roberto Carballes Baena (6-1, 6-0).

Trois Argentins en quarts

Borna Coric pourra également avoir des regrets. La tête de série numéro 4 du tournoi a été éliminée dès son entrée en lice par Thiago Monteiro en deux manches (6-4, 7-6). Le Brésilien retrouvera Pedro Sousa en quarts de finale. Dans le haut du tableau, à retenir également l'élimination d'Albert Ramos-Vinolas, battu en trois sets (6-4, 4-6, 6-4) par l'éternel Pablo Cuevas. Fin de parcours également pour une autre tête de série Laslo Djere mais cette fois dans le bas du tableau. Le Serbe a remporté la première manche face à Londero, avant de ne plus voir le jour (6-7, 6-2, 6-1). L'Argentin retrouvera en quarts de finale son compatriote Guido Pella. Tête de série n°2, il a passé 3h11 sur le court avant de se défaire d'un autre Argentin, Facundo Bagnis : 7-6, 6-7, 6-4. Les deux hommes n'ont pas réussi le moindre break jusqu'à 4-4 dans le deuxième set, où Bagnis a pris le service adverse en premier, mais Pella l'a débreaké dans la foulée, avant de s'incliner au tie-break. Dans la troisième manche, Pella a mené 4-1 puis a perdu l'un de ses breaks d'avance, mais a fini par conclure sur sa troisième balle de match. Tête de série n°1 du tournoi, Diego Schwartzman, qui est né et réside à Buenos Aires, a également eu besoin de trois sets pour rallier les quarts de finale, avec une victoire 6-3, 4-6, 6-2 en 2h34 sur son compatriote Federico Delbonis, dans un match marqué par onze breaks, où il a été mené 2-0 dans la dernière manche, avant de dérouler. Il y aura donc trois Argentins en quarts de finale.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 558 600€)

Tenant du titre : Marco Cecchinato (ITA)



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Cuevas (URU)

Monteiro (BRE) - Sousa (POR, LL)

Ruud (NOR, n°8) - Lajovic (SER, n°3)

Londero (ARG) - Pella (ARG, n°2)





2eme tour

Schwartzman (ARG, n°1) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 4-6, 6-2

Cuevas (URU) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-4, 4-6, 6-4

Monteiro (BRE) bat Coric (CRO, n°4) : 6-4, 7-6 (6)

Sousa (POR, LL) bat Kovalik (SLQ, Q) : 7-6 (3), 7-6 (5)



Ruud (NOR, n°8) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-0

Lajovic (SER, n°3) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)

Londero (ARG) bat Djere (SER, n°6) : 6-7 (3), 6-2, 6-1

Pella (ARG, n°2) bat Bagnis (ARG, Q) : 7-6 (2), 6-7 (2), 6-4





1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) bat Dellien (BOL) : 1-6, 6-3, 7-5

Cuevas (URU) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°7) bat Mayer (ARG, WC) : 4-6, 6-3, 7-5



Coric (CRO, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Kovalik (SLQ, Q) bat Moutet (FRA) : 6-3, 7-6 (4)

Sousa (POR, LL) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 4-6, 6-2, 6-3



Ruud (NOR, n°8) bat Andujar (ESP)

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-6 (3)

Martinez (ESP, Q) bat Domingues (POR, LL) : 7-6 (0), 7-5

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, n°6) bat Cerundolo (ARG, WC) : 6-2, 2-6, 6-4

Londero (ARG) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 4-6, 6-2

Bagnis (ARG, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-1

Pella (ARG, n°2) - Bye