ATP - Buenos Aires : Schwartzman face à l'autre héros de la famille Cerundolo en finale

Une semaine après le succès retentissant de Juan Manuel Cerundolo à Cordoba à seulement 19 ans, son grand frère Francisco est peut-être en passe de réaliser un exploit tout aussi incroyable, à Buenos Aires. Le jeune Argentin de 22 ans passé par les qualifications et sans pitié au fil des tours dans le tableau principal de son compatriote Coria, du Français Benoît Paire puis d'une autre tête de série Andujar a signé un nouvel exploit, samedi en demi-finales aux dépens d'un autre Espagnol Albert Ramos-Viñolas. Comme l'autre héros de la famille Cerundolo, le voici donc lui aussi en finale d'un tournoi ATP.

Première finale de la saison pour Schwartzman

Vainqueur en trois sets (7-6, 3-6, 6-2) du 46eme mondial et tête de série numéro 5 du tournoi, l'aîné des Cerundolo, classé lui au 137eme rang à l'ATP, affrontera en finale son compatriote Diego Schwartzman. Le 9eme mondial a corrigé samedi (6-0, 6-4) le Serbe Kecmanovic en un peu moins d'une heure trente de jeu. Il disputera ainsi sa première finale de l'année, face à l'une des révélations de ce début de saison avec son petit frère Juan Manuel. Schwartzman est prévenu : les Cerundolo sont imprévisibles.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Finale

Schwartzman (ARG, n°1) - F.Cerundolo (ARG, Q)



Demi-finales

Schwartzman (ARG, n°1) bat Kecmanovic (SER, n°4) : 6-0, 6-4

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°5) : 7-6 (5), 3-6, 6-2





Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Munar (ESP, Q) : 6-2, 7-5

Kecmanovic (SER, n°4) bat Djere (SER, n°7) : 6-4, 7-6 (6)

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Andujar (ESP, n°6) : 1-6, 6-3, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Nagal (IND, Q) : 4-6, 6-2, 7-5





Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Klein (SLQ, Q) : 6-4, 6-2

Munar (ESP, Q) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-4, 7-6 (5)

Kecmanovic (SER, n°4) bat Monteiro (BRE) : 5-7, 6-3, 6-4

Djere (SER, n°7) bat Delbonis (ARG) : 7-6 (1), 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Mager (ITA) : 6-4, 7-6 (5)

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Paire (FRA, n°3) : 4-6, 6-3, 6-1

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-4

Nagal (IND, Q) bat Garin (CHI, n°2) : 6-4, 6-3



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Klein (SLQ, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Munar (ESP, Q) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 7-6 (5), 6-3

Tiafoe (USA, n°8) bat Bagnis (ARG, SE) : 6-1, 6-3



Kecmanovic (SER, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 7-6 (2)

Djere (SER, n°7) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Londero (ARG) : 6-3, 6-0

Mager (ITA) bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 6-4

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 7-5

Paire (FRA, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Rune (DAN, WC) : 2-6, 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Tirante (ARG, WC) : 2-6, 6-3, 6-4

Nagal (IND, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 6-0

Garin (CHI, n°2) - Bye