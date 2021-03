ATP - Buenos Aires : Paire tombe de haut d'entrée et dégoupille encore

❌ Así no, Benoit 🇫🇷

Tras una discusión con el umpire por un pique, el francés escupió en el lugar de la polémica 😡 pic.twitter.com/Qm6SVNGRlo



— Argentina Open (@ArgentinaOpen) March 4, 2021



El Show de Paire terminó de una manera increíble. Gran triunfo de @FranCerundolo 🇦🇷 pic.twitter.com/DlJksgg3iE

— Argentina Open (@ArgentinaOpen) March 4, 2021

BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Huitièmes de finale

Paire (FRA, n°3) : 4-6, 6-3, 6-1

1er tour

Paire (FRA, n°3)

, seul Français en lice cette semaine sur la terre battue argentine. Notre représentant n'est peut-être pas près de disputer de nouveau le tournoi de sitôt. Jeudi, pour ses débuts dans le tournoi, face au jeune Argentin Francisco Cerundolo, seulement 137eme au classement ATP, issu des qualifications et vainqueur du Français en trois sets (4-6, 6-3, 6-1), Paire est en effet retombé de nouveau dans ses travers en matière d'attitude à avoir sur le court. Sans trahir la réalité, on peut dire queAvant de donner à voir son plus regrettable visage, Paire avait pourtant bien démarré la partie, et en termes de comportement et de jeu, avec un premier set remporté sur le score de 6 jeux à 4.Le pire était alors à venir. Son tennis a tout d'abord progressivement abandonné le barbu, de plus en plus proche de la crise de nerfs. Un dégoupillage tellement inévitable et prévisible qu'il n'a pas attendu plus loin que le début du deuxième set pour intervenir.Après avoir craché sur le court de rage et proféré des insultes faites pour que l'arbitre les entende,Il est alors complètement sorti de son match, offrant même la qualification à son adversaire sur une double-faute volontaire sur le dernier point sous les sifflets fournis. Un spectacle honteux auquel Benoît Paire nous a malheureusement habitué. A chaque fois, on se dit qu'il va se racheter une conduite, à chaque fois, le naturel reprend le dessus. Triste.Schwartzman (ARG, n°1) - Klein (SLQ, Q)Munar (ESP, Q) - Tiafoe (USA, n°8)bat Monteiro (BRE) : 5-7, 6-3, 6-4bat Delbonis (ARG) : 7-6 (1), 6-3bat Mager (ITA) : 6-4, 7-6 (5)batbat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-4bat Garin (CHI, n°2) : 6-4, 6-3- Byebat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 7-6 (5), 6-3bat Bagnis (ARG, SE) : 6-1, 6-3- Byebat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 7-6 (2)bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3bat Londero (ARG) : 6-3, 6-0bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 6-4bat Coria (ARG) : 6-4, 7-5- Byebat Rune (DAN, WC) : 2-6, 6-4, 6-3bat Tirante (ARG, WC) : 2-6, 6-3, 6-4bat J.Sousa (POR) : 6-2, 6-0- Bye