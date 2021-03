ATP - Buenos Aires : Le premier tour passé par Ramos-Viñolas et Tiafoe

Finaliste malheureux à Cordoba face à Juan Manuel Cerundolo, Albert Ramos-Viñolas a connu un faux-départ à Buenos Aires. L’Espagnol, tête de série numéro 5 du tournoi ATP organisé dans la capitale argentine, a cédé la première manche face à l’invité danois Holger Rune mais, face au 406eme mondial, Albert Ramos-Viñolas a fait parler l’expérience pour s’imposer (2-6, 6-4, 6-3 en 1h55’) et rejoindre Dominik Koepfer en huitièmes de finale. Frances Tiafoe a, pour sa part, connu moins de difficulté face à Facundo Bagnis. Demi-finaliste à Cordoba, l’Argentin ne s’est visiblement pas remis de ses émotions et s’est incliné en deux manches sèches face à la tête de série numéro 8 du tournoi (6-1, 6-3 en 1h09’). L’Américain affrontera pour une place en quarts de finale l’Espagnol issu des qualifications Jaume Munar, tombeur de l’Argentin Facundo Diaz Acosta (7-6, 6-3 en 1h57’). Federico Coria, pour sa part, va commencer à craindre la famille Cerundolo. Après avoir chuté en demi-finales à Cordoba face à Juan Manuel, c’est son frère aîné Francisco qui est venu à bout du frère cadet de Guillermo Coria en deux manches (6-4, 7-5 en 1h55’). Issu des qualifications, l’Argentin sera le premier adversaire de Benoît Paire, tête de série numéro 3. Cristian Garin, numéro 2 dans la hiérarchie, devra en découdre pour son entrée en lice avec le qualifié indien Sumit Nagal, vainqueur de João Sousa (6-2, 6-0 en 1h12’). A l’opposé du tableau, Lukas Klein sera l’adversaire de Diego Schwartzman, tête de série numéro 1, après sa victoire face à son compatriote slovène Andrej Martin (6-4, 6-3 en 1h22’). Gianluca Mager, tombeur de Salvatore Caruso (7-6, 6-4 en 1h45), affrontera Pablo Andujar, tête de série numéro 6.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Klein (SLQ, Q)

Munar (ESP, Q) - Tiafoe (USA, n°8) bat Bagnis (ARG, SE) : 6-1, 6-3

Kecmanovic (SER, n°4) - Monteiro (BRE)

Delbonis (ARG) ou J.M.Cerundolo (ARG, SE) - Djere (SER, n°7)



Andujar (ESP, n°6) - Mager (ITA)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Paire (FRA, n°3)

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) - Koepfer (ALL)

Nagal (IND, Q) - Garin (CHI, n°2)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Klein (SLQ, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Munar (ESP, Q) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 7-6 (5), 6-3

Tiafoe (USA, n°8) bat Bagnis (ARG, SE) : 6-1, 6-3



Kecmanovic (SER, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) - J.M.Cerundolo (ARG, SE)

Djere (SER, n°7) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Londero (ARG) : 6-3, 6-0

Mager (ITA) bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 6-4

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 7-5

Paire (FRA, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Rune (DAN, WC) : 2-6, 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Tirante (ARG, WC) : 2-6, 6-3, 6-4

Nagal (IND, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 6-0

Garin (CHI, n°2) - Bye