ATP : Berrettini retarde son retour jusqu'au début de la saison sur gazon

Matteo Berrettini a décidé de prendre un peu plus de temps avant de retrouver les courts. L’Italien, absent depuis le début du mois de mars et sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à Miomir Kecmanovic, a fait un point sur l’évolution de sa blessure à la main droite. Opéré à la fin de mois de mars dernier, le numéro 8 mondial a décidé de faire l’impasse sur le reste de la saison sur terre battue et de renoncer à l’édition 2022 de Roland-Garros. « Mon équipe et moi avons décidé que reprendre directement à Roland-Garros où les matchs se jouent au meilleur des cinq sets ne serait pas le meilleur choix, a déclaré le joueur italien dans un message publié sur son compte officiel Instagram. Pour cette raison, j'ai décidé de programmer mon retour pour la saison sur herbe. »

Berrettini veut être prêt pour Wimbledon

En conséquence, Matteo Berrettini ne retrouvera pas les courts du circuit ATP avant le début du mois de juin. Stuttgart et ’s-Hertogenbosch seront, en effet, les deux premières étapes sur gazon au calendrier après la quinzaine parisienne. Finaliste malheureux à Wimbledon l’an passé face à Novak Djokovic, l’Italien assure être confiant quant à son retour à la compétition. « Après avoir reçu des informations très positives de la part de mon équipe médicale, j'ai repris les entraînements à haut niveau sur le terrain, a ainsi affirmé Matteo Berrettini sur le réseau social. Ma main a très bien réagi aux sollicitations et je travaille durement pour retrouver la meilleure forme. » Après cet arrêt forcé de quasiment trois mois, l’Italien va pouvoir reprendre le fil d’une saison qui avait très bien commencé avec une demi-finale lors de l’Open d’Australie, perdue en janvier dernier face au futur vainqueur du tournoi Rafael Nadal.