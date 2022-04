ATP : Berrettini absent jusqu’à mi-mai

Berrettini à Genève ou à Lyon avant Roland-Garros ?

Après Rafael Nadal (côtes) et Daniil Medvedev (hernie), un autre cador du circuit mondial est contraint de faire une pause alors que la saison sur terre battue européenne va débuter. Il s’agit de Matteo Berrettini, le n°6 mondial. L’Italien, qui fêtera ses 26 ans mardi prochain, s’est fait opérer de la main droite la semaine passée. Il n’avait alors pas annoncé de date de retour, mais ce jeudi, il a donné de plus amples détails sur la durée de sa guérison. « Suite aux conseils des experts médicaux, mon équipe et moi avons décidé qu'il était crucial que je ne mette pas de pression sur mon processus de rétablissement. Nous avons donc décidé de me retirer des tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome pour m'assurer de me donner le temps nécessaire pour revenir à mon plus haut niveau.Merci beaucoup pour tout le soutien. Mon processus de rétablissement est sur la bonne voie et j'ai hâte de vous voir bientôt sur le terrain », écrit Matteo Berrettini.Le n°6 mondial va donc manquer les trois Masters 1000 sur terre battue, qui se disputeront respectivement la semaine du 11 avril (Monte-Carlo), du 2 mai (Madrid) et du 9 mai (Rome). Des tournois où il avait eu des résultats très différents l’an passé, avec une élimination d’entrée sur le Rocher contre Davidovich Fokina, une défaite en finale contre Zverev dans la capitale espagnole et une défaite en huitièmes contre Tsitsipas dans la capitale italienne. Entre Monte-Carlo et Madrid,Matteo Berrettini, s’il est guéri, pourrait participer au tournoi de Genève ou de Lyon la semaine avant Roland-Garros, à moins qu’il ne s’aligne Porte d’Auteuil sans le moindre match de compétition auparavant. Rappelons que l’an passé, il avait atteint les quarts de finale à Paris, où Novak Djokovic avait mis fin à son parcours en quatre sets.