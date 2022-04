ATP - Belgrade : Rune s'offre Garin

Perfect start in Belgrade for @holgerrune2003! 👏



The 18-year-old removes fifth seed Cristian Garin 6-3 6-1 in just 84 minutes.



Dusan Lajovic awaits the Dane in R2.#SerbiaOpen pic.twitter.com/ho2NWavvhY

— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2022

BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

1er tour



Gasquet (FRA)

Déjà une tête de série éliminée au tournoi de Belgrade ! Cristian Garin, cinquième meilleur joueur présent dans le tableau serbe et 31eme joueur mondial, est tombé d'entrée contre Holger Rune, 72eme. Alors qu'il fêtera ses 19 ans la semaine prochaine,. Pourtant breaké d'entrée de match, Rune a réagi de façon assez impressionnante, en remportant cinq jeux de suite, puis le set. Dans le deuxième, il n'a pas connu de difficulté non plus, avec trois breaks et une victoire sur sa quatrième balle de match. Prochain adversaire : Dusan Lajovic ou Taro Daniel.- ByeMedjedovic (SER, WC) - Djere (SER)Thiem (AUT) - Millman (AUS)- Kecmanovic (SER, n°7)- ByeM.Ymer (SUE) - Safiulin (RUS, Q)Monteiro (POR, Q) - J.Sousa (POR)Goffin (BEL) - Krajinovic (SER, n°8)Fognini (ITA, n°6) - Cecchinato (ITA)bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3Tabilo (CHI, WC) - Otte (ALL)- Byebat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1Lajovic (SER) - Daniel (JAP, Q)Laaksonen (SUI) - Lehecka (RTC, Q)- Bye