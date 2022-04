ATP - Belgrade : Rublev et Fognini complètent le carré

Tous les tournois ATP et WTA programment en général les quatre quarts de finale le vendredi, mais à Belgrade, les deux premiers quarts ont eu lieu jeudi, et les deux autres vendredi. Et ce sont Andrey Rublev et Fabio Fognini qui ont rejoint Novak Djokovic et Karen Khachanov dans le dernier carré. Le Russe, tête de série n°2, a dominé le Japonais Taro Daniel assez facilement, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h15. Auteur de 5 aces et 70% de premières balles, il a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire (sur son tout premier jeu de service) et l'a break2 à 3-3 et 5-3 dans la première manche et à 2-1 dans la deuxième. Rublev sera opposé pour la dixième fois de sa carrière à Fabio Fognini (5-4 pour l'Italien dans les confrontations), qui s'est défait d'Oscar Otte en deux sets également : 7-5, 6-4 en 1h42. Mené 3-0 puis 5-2 dans la première manche, l'Italien a sauvé deux balles de set puis a débreaké pour revenir à 5-5, avant de prendre le service adverse (6-5) et conclure sur un jeu blanc. Dans la deuxième manche, l'Allemand est revenu de 0-2 à 2-2, mais il a craqué à 3-3 et a donc permis à Fognini de rallier le dernier carré, ce qui va lui faire gagner douze places au classement ATP.



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

Tenant du titre : Matteo Berrettini (ITA)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Khachanov (RUS, n°3)

Fognini (ITA, n°6) - Rublev (RUS, n°2)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Kecmanovic (SER, n°7) ; 4-6, 6-3, 6-3

Khachanov (RUS, n°3) bat Monteiro (BRE, Q) : 7-5, 6-4

Fognini (ITA, n°6) bat Otte (ALL) : 7-5, 6-4

Rublev (RUS, n°2) bat Daniel (JAP, Q) : 6-3, 6-3



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Millman (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Khachanov (RUS, n°3) bat Safiulin (RUS, Q) : forfait

Monteiro (BRE, Q) bat Krajinovic (SER, n°8) : 6-4, 6-1



Fognini (ITA, n°6) bat Bedene (SLO) : 6-2, 6-3

Otte (ALL) bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-7 (4), 6-1, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Rune (DAN) : 6-3, 6-7 (1), 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Lehecka (RTC, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-2



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Djere (SER) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 7-5

Millman (AUS) bat Thiem (AUT) : 6-3, 3-6, 6-4

Kecmanovic (SER, n°7) bat Gasquet (FRA) : 6-0, 6-3



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Safiulin (RUS, Q) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-0

Monteiro (BRE, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°8) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (4)



Fognini (ITA, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Bedene (SLO) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3

Otte (ALL) bat Tabilo (CHI, WC) : 6-0, 6-3

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Rune (DAN) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1

Daniel (JAP, Q) bat Lajovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (2)

Lehecka (RTC, Q) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye