ATP - Belgrade : Qualification en quarts de finale pour Fognini

Contrairement à Novak Djokovic ce mercredi, c’est avec peu de difficultés que Fabio Fognini s’est invité en quarts de finale du tournoi ATP de Belgrade. L’Italien, tête de série numéro 6, n’a eu besoin que de deux manches pour venir à bout d’Aljaz Bedene. Breaké d’entrée, le 62eme mondial a su inverser tout de suite la tendance pour empocher le premier set à l’issue d’une série de six jeux remportés d’affilée avant de sortir victorieux d’une séquence de trois jeux de service perdus consécutivement. Fabio Fognini a ensuite conclu à sa deuxième balle de match (6-2, 6-3 en 1h26’). Oscar Otte ou Aslan Karatsev, tête de série numéro 4, sera son adversaire pour une place dans le dernier carré.



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

Tenant du titre : Matteo Berrettini (ITA)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Millman (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Khachanov (RUS, n°3) bat Safiulin (RUS, Q) : forfait

Monteiro (POR, Q) bat Krajinovic (SER, n°8) : 6-4, 6-1



Fognini (ITA, n°6) bat Bedene (SLO) : 6-2, 6-3

Otte (ALL) - Karatsev (RUS, n°4)

Rune (DAN) - Daniel (JAP, Q)

Lehecka (RTC, Q) - Rublev (RUS, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Djere (SER) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 7-5

Millman (AUS) bat Thiem (AUT) : 6-3, 3-6, 6-4

Kecmanovic (SER, n°7) bat Gasquet (FRA) : 6-0, 6-3



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Safiulin (RUS, Q) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-0

Monteiro (POR, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°8) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (4)



Fognini (ITA, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Bedene (SLO) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3

Otte (ALL) bat Tabilo (CHI, WC) : 6-0, 6-3

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Rune (DAN) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1

Daniel (JAP, Q) bat Lajovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (2)

Lehecka (RTC, Q) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye