ATP - Belgrade : Pas de finale à domicile pour Novak Djokovic !

Aslan Karatsev avait une revanche à prendre. Battu par Novak Djokovic en demi-finale de l’Open d’Australie, le Russe a douché les espoirs du numéro 1 mondial et du public serbe dans le dernier carré du tournoi ATP de Belgrade. Si « Nole » a démarré en trombe la rencontre avec le break d’entrée et les trois premiers jeux remportés, le 28eme mondial a répondu avec la même série pour revenir à hauteur et, le break en poche, servir pour remporter le premier set. Novak Djokovic a alors su faire son retard pour mieux craquer dans la foulée. Ecartant trois balles de débreak, Aslan Karatsev n’a pas manqué sa première balle de set. Faisant une nouvelle fois le break d’entrée, la tête de série numéro 1 du tournoi a alors perdu quatre jeux de suite… avant de répondre du tac-au-tac pour revenir à une manche partout. L’entame de la dernière manche a été accrochée, les deux joueurs ayant de nombreuses opportunités de prendre le service de l’autre. Mais, dans le septième jeu, c’est Aslan Karatsev qui a atteint son objectif. Manquant une première balle de match sur le service de Novak Djokovic, le Russe n’a pas craqué sous la pression pour confirmer une victoire qui marquera (7-5, 4-6, 6-4 en 3h27’).



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue, 711 800€)

Tenant du titre (en 2019 à Budapest) : Matteo Berrettini (ITA)



Demi-finales

Karatsev (RUS, n°3) bat Djokovic (SRB, n°1) : 7-5, 4-6, 6-4

Daniel (JAP, LL) - Berrettini (ITA, n°2)



Quarts de finale

Djokovic (SRB, n°1) bat Kecmanovic (SRB, n°8) : 6-1, 6-3

Karatsev (RUS, n°3) bat Mager (ITA, Q) : 6-3, 6-4

Daniel (JAP, LL) bat Delbonis (ARG) : 4-6, 6-1, 7-5

Berrettini (ITA, n°2) bat Krajinovic (SRB, n°5) : 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Djokovic (SRB, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-1, 6-3

Kecmanovic (SRB, n°8) bat Rinderknech (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Karatsev (RUS, n°3) bat Bedene (SLO) : 6-3, 4-6, 7-6 (5)

Mager (ITA, Q) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 6-2



Daniel (JAP, LL) bat Millman (AUS, n°7) : 3-6, 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) bat Lajovic (SRB, n°4) : 6-3, 2-6, 6-4

Krajinovic (SRB, n°5) bat Milojevic (SRB) : 6-1, 6-1

Berrettini (ITA, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-3



1er tour

Djokovic (SRB, n°1) - Bye

Kwon (CdS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat Londero (ARG) : 6-1, 7-5

Kecmanovic (SRB, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 7-6 (5), 7-6 (4)



Karatsev (RUS, n°3) - Bye

Bedene (SLO) bat Korda (USA) : 7-5, 1-6, 7-6 (5)

Popyrin (AUS) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 4-6, 7-6 (5), 7-6 (6)

Mager (ITA, Q) bat Djere (SRB, n°9) : 6-4, 6-3



Millman (AUS, n°7) bat Petrovic (SRB, WC) : 7-5, 6-4

Daniel (JAP, LL) bat Sousa (POR, LL) : 7-5, 6-3

Delbonis (ARG) bat Berankis (LTU) : 6-4, 3-6, 6-1

Lajovic (SRB, n°4) - Bye



Krajinovic (SRB, n°5) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 5-7, 6-3

Milojevic (SRB) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-0

Cecchinato (ITA) bat Troicki (SRB, WC) : 6-1, 6-4

Berrettini (ITA, n°2) - Bye