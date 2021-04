ATP - Belgrade : Krajinovic et Millman s'extraient du premier tour

Filip Krajinovic n'est pas tombé dans le piège. Ce lundi, le Serbe, 33eme joueur mondial et tête de série n°5, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Belgrade en Serbie, sur terre battue, après sa victoire contre l'Italien Stefano Travaglia, 63eme joueur mondial, en trois manches (7-5, 5-7, 6-3) et 2h30 de jeu. Au prochain tour, Krajinovic affrontera son compatriote Nikola Milojevic, 134eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, qui a sorti l'Argentin Federico Coria, 90eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-0) et 1h21 de jeu.

Duel Cecchinato-Berrettini en huitièmes

Ça passe également pour l'Australien John Millman, 43eme joueur mondial et tête de série n°7, qui a éliminé le Serbe Danilo Petrovic, 157eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets (7-5, 6-4) et 1h52 de jeu. Au prochain tour, Millman retrouvera le vainqueur de la rencontre opposant l'Uruguayen Pablo Cuevas, 83eme joueur mondial, au Finlandais Emil Ruusuvuori, 74eme joueur mondial. Enfin, la quatrième et dernière rencontre de ce lundi a vu la victoire de l'Italien Marco Cecchinato, 94eme joueur mondial, contre le Serbe Viktor Troicki, 196eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets (6-1, 6-4) et 1h07 de jeu. Au prochain tour, Cecchinato affrontera son compatriote Matteo Berrettini, 10eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°2.



BELGRADE (Serbie, ATP250, terre battue, 711 800€)

Tenant du titre (en 2019 à Budapest) : Matteo Berrettini (ITA)





Djokovic (SRB, n°1) - Bye

Kwon (CdS) - Carballes Baena (ESP, LL)

Rinderknech (FRA, Q) - Londero (ARG)

Bagnis (ARG, Q) - Kecmanovic (SRB, n°8)



Karatsev (RUS, n°3) - Bye

Korda (USA) - Bedene (SLO)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Popyrin (AUS)

Mager (ITA, Q) - Djere (SRB, n°9)



Millman (AUS, n°7) bat Petrovic (SRB, WC) : 7-5, 6-4

Cuevas (URU) - Ruusuvuori (FIN)

Berankis (LTU) - Delbonis (ARG)

Lajovic (SRB, n°4) - Bye



Krajinovic (SRB, n°5) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 5-7, 6-3

Milojevic (SRB) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-0

Cecchinato (ITA) bat Troicki (SRB, WC) : 6-1, 6-4

Berrettini (ITA, n°2) - Bye