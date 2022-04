ATP - Belgrade : Djokovic s'est fait peur

The moment qui a appris dans la journée qu'il ne pourrait pas jouer Wimbledon cette année, a bénéficié du forfait de son compatriote Roman Safiulin.



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

Tenant du titre : Matteo Berrettini (ITA)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Millman (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Khachanov (RUS, n°3) bat Safiulin (RUS, Q) : forfait

Monteiro (POR, Q) - Krajinovic (SER, n°8)



Fognini (ITA, n°6) - Bedene (SLO)

Otte (ALL) - Karatsev (RUS, n°4)

Rune (DAN) - Daniel (JAP, Q)

Lehecka (RTC, Q) - Rublev (RUS, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Djere (SER) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 7-5

Millman (AUS) bat Thiem (AUT) : 6-3, 3-6, 6-4

Kecmanovic (SER, n°7) bat Gasquet (FRA) : 6-0, 6-3



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Safiulin (RUS, Q) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-0

Monteiro (POR, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°8) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (4)



Fognini (ITA, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Bedene (SLO) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3

Otte (ALL) bat Tabilo (CHI, WC) : 6-0, 6-3

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Rune (DAN) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1

Daniel (JAP, Q) bat Lajovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (2)

Lehecka (RTC, Q) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye

Novak Djokovic avait confié avoir besoin de matchs et de temps de jeu pour arriver dans sa meilleure forme à Roland-Garros. Chez lui, à Belgrade, le n°1 mondial eu le temps de faire ses gammes lors de son entrée en lice face à son compatriote Laslo Djere. Il a en effet passé 3h23 sur le court avant de l'emporter 2-6, 7-6, 7-6, au terme d'une rencontre où il est passé par toutes les émotions. Le match a mal débuté pour le n°1 mondial, avec un break concédé d’entrée. Et les choses ne se sont pas arrangées ensuite, puisqu’il a dû sauver des balles de break sur ses deux jeux de service suivants, avant de céder une nouvelle fois, à 4-2. Djere, très solide jusque-là, a dû sauver une balle de 5-3 alors qu’il servait pour le set, mais a réussi à empocher la manche sur sa quatrième balle de set. Djokovic a débuté la deuxième manche avec de meilleures intentions et s’est procuré trois balles de 2-0, mais il les a manquées, et c’est finalement lui qui a perdu son service à 3-3.Il a ensuite manqué trois balles de set à 6-5 sur le service de Djere, mais a finalement remporté le set au tie-break (8-6). Tout s’est donc joué dans la troisième manche, où Djokovic pensait peut-être avoir fait le plus dur en breakant d’entrée mais il a de nouveau perdu son service dans la foulée (1-1). Le n°1 mondial a ensuite sauvé deux balles de 5-3 puis a manqué deux balles de break à 5-5 après un très long jeu. Et finalement, dans le tie-break, Djere a manqué le coche sur un coup droit « penalty » à 4-3 et a perdu les quatre derniers points, permettant à Djokovic de l’emporter au bout du suspense.