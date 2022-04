Novak Djokovic a encore lâché un set. Ce jeudi, le Serbe, numéro un mondial et tête de série n°1, s'est qualifié pour le dernier carré à Belgrade, après sa victoire contre son compatriote Miomir Kecmanovic, 38eme joueur mondial et tête de série n°7, en trois sets (4-6, 6-3, 6-3) et 2h19 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, Novak Djokovic a perdu un premier service, avant de sauver, dans la foulée, cinq balles de double-break. Avec cet avantage toujours en poche, son compatriote a conclu à sa troisième opportunité (6-4). Dans la deuxième manche, le numéro un mondial a dû sauver une balle de break d'entrée, avant d'en manquer deux dans la foulée. Finalement, juste après, c'est bien lui qui a perdu son service le premier, avant d'effacer tout de suite son handicap, à sa deuxième opportunité. A 4-3, le meilleur joueur du monde a récidivé, pour égaliser à une manche partout dans la foulée (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. Avant que Novak Djokovic ne remporte les trois derniers avec les deux derniers services de son adversaire d'un jour (6-3).

Fognini s'est employé

Contrairement à Novak Djokovic ce mercredi, c’est avec peu de difficultés que Fabio Fognini s’est invité en quarts de finale du tournoi ATP de Belgrade. L’Italien, tête de série numéro 6, n’a eu besoin que de deux manches pour venir à bout d’Aljaz Bedene. Breaké d’entrée, le 62eme mondial a su inverser tout de suite la tendance pour empocher le premier set à l’issue d’une série de six jeux remportés d’affilée avant de sortir victorieux d’une séquence de trois jeux de service perdus consécutivement. Fabio Fognini a ensuite conclu à sa deuxième balle de match (6-2, 6-3 en 1h26’). Oscar Otte sera son adversaire pour une place dans le dernier carré. L’Allemand, 70eme mondial, a eu le dernier mot face à Aslan Karatsev, tête de série numéro 4. Après la perte du premier set au jeu décisif, Oscar Otte a haussé le ton pour facilement revenir à une manche partout. Un seul break au tout dernier moment lui a permis de valider son billet pour les huitièmes de finale (6-7, 6-1, 6-3 en 2h21’).

Rublev lâche un set

Andrey Rublev a fait respecter son statut. Ce jeudi, le Russe, 8eme joueur mondial et tête de série 2, s'est qualifié pour les quarts de finale, après sa victoire contre le Tchèque Jiri Lehecka, 93eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (4-6, 7-6 (1), 6-2) et 2h09 de jeu. Dans la première manche, le Russe s'est procuré une première balle de break, à 2-1, avant de perdre son service, blanc, à 3-3. A 5-3, le Tchèque a alors eu une première opportunité de conclure, sur le service de son adversaire. Avant de parvenir à ses fins, sur son propre service, et au bout d'un total de trois balles de set (6-4). Dans la deuxième manche, Andrey Rublev a dû sauver une balle de break d'entrée, et les deux hommes sont ensuite allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif largement dominé par le mieux classé des deux, qui a égalisé à une manche partout à sa première opportunité (7-6 (1)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Jiri Lehecka s'est fait breaker d'entrée, avant de louper deux opportunités de débreaker dans la foulée. A 1-3, le moins bien classé des deux a sauvé une première balle avant de céder sur la suivante. Le 8eme joueur mondial a bien failli lui prendre un troisième service, pour conclure cette rencontre, à 1-5. Ce n'était que partie remise et cette partie s'est terminée dans la foulée, sur un ultime jeu blanc (6-2).



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

Tenant du titre : Matteo Berrettini (ITA)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Kecmanovic (SER, n°7) ; 4-6, 6-3, 6-3

Khachanov (RUS, n°3) - Monteiro (POR, Q)

Fognini (ITA, n°6) - Otte (ALL)

Daniel (JAP, Q) - Rublev (RUS, n°2)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Millman (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Khachanov (RUS, n°3) bat Safiulin (RUS, Q) : forfait

Monteiro (POR, Q) bat Krajinovic (SER, n°8) : 6-4, 6-1



Fognini (ITA, n°6) bat Bedene (SLO) : 6-2, 6-3

Otte (ALL) bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-7 (4), 6-1, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Rune (DAN) : 6-3, 6-7 (1), 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Lehecka (RTC, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-2



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Djere (SER) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 7-5

Millman (AUS) bat Thiem (AUT) : 6-3, 3-6, 6-4

Kecmanovic (SER, n°7) bat Gasquet (FRA) : 6-0, 6-3



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Safiulin (RUS, Q) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-0

Monteiro (POR, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°8) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (4)



Fognini (ITA, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Bedene (SLO) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3

Otte (ALL) bat Tabilo (CHI, WC) : 6-0, 6-3

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Rune (DAN) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1

Daniel (JAP, Q) bat Lajovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (2)

Lehecka (RTC, Q) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye