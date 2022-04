ATP - Belgrade : Djokovic battu en finale par Rublev

Djokovic a craqué face à Rublev

BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

Demi-finales

Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

1er tour

Gasquet (FRA)

Novak Djokovic va devoir faire preuve d’un peu plus de patience. Le numéro 1 mondial, qui disputait à Belgrade son troisième tournoi de l’année, a échoué à remporter un premier titre en 2022. Sur la terre battue de Belgrade, le Serbe s’est bien battu mais a dû s’avouer vaincu face à Andrey Rublev. Si les trois premiers jeux ont été équilibrés, Novak Djokovic n’a pas su saisir sa chance dans le quatrième. La tête de série numéro 1 du tournoi a été le premier à obtenir une balle de break, sans parvenir à la convertir. Le Russe, quant à lui, a eu bien moins de scrupules dès le jeu suivant. En effet, Andrey Rublev a immédiatement pris le service de Novak Djokovic, qui a alors comme perdu pied. En face, le 8eme joueur mondial a déployé son jeu et, à l’issue d’une série de cinq jeux remportés consécutivement, a viré en tête avec le gain du premier set. Se devant de réagir, le numéro 1 mondial a haussé le ton dès l’entame de la deuxième manche, prenant le service de son adversaire pour mener deux jeux à rien mais ce dernier a immédiatement répliqué pour revenir à deux jeux partout.Dès lors, les deux joueurs ont tenu solidement leurs jeux de service jusqu’au dixième. C’est alors que Novak Djokovic a accéléré la cadence et mis en difficulté Andrey Rublev. Ce dernier n’a toutefois pas craqué et a effacé deux balles de set. Une situation qui s’est reproduite deux jeux plus tard mais le Russe n’a pas plus cédé pour aller au tiebreak. Prenant immédiatement l’ascendant en remportant les trois premiers points, Novak Djokovic a fait la course en tête et a conclu à sa deuxième balle de set. Un effort pour revenir dans le match que le Serbe a payé très cher dans la dernière manche. Après avoir manqué deux balles de break dans le premier jeu, le numéro 1 mondial a montré ses limites. Andrey Rublev, sans remords, a profité de la situation pour remporter six jeux consécutivement. Une série qui lui a permis de mettre un terme aux débats (6-2, 6-7, 6-0 en 2h29’) et remporter son troisième titre cette année après Marseille et Dubaï, sans que cela ne le fasse grimper au classement ATP. Novak Djokovic, en manque criant de compétition, doit encore travailler s’il veut être performant à Roland-Garros mais creuse un peu plus l’écart sur un Daniil Medvedev absent pour encore de longues semaines.bat Djokovic (SER, n°1) : 6-2, 6-7 (4), 6-0bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-1, 6-2bat Fognini (ITA, n°6) : 6-2, 6-2bat Kecmanovic (SER, n°7) ; 4-6, 6-3, 6-3bat Monteiro (BRE, Q) : 7-5, 6-4bat Otte (ALL) : 7-5, 6-4bat Daniel (JAP, Q) : 6-3, 6-3bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4)bat Millman (AUS) : 6-4, 7-6 (5)bat Safiulin (RUS, Q) : forfaitbat Krajinovic (SER, n°8) : 6-4, 6-1bat Bedene (SLO) : 6-2, 6-3bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-7 (4), 6-1, 6-3bat Rune (DAN) : 6-3, 6-7 (1), 6-3bat Lehecka (RTC, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-2- Byebat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 7-5bat Thiem (AUT) : 6-3, 3-6, 6-4bat: 6-0, 6-3- Byebat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-0bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-3bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (4)bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3bat Tabilo (CHI, WC) : 6-0, 6-3- Byebat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1bat Lajovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (2)bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 7-5- Bye