ATP - Belgrade 2 : Retour gagnant pour Chardy

Meilleur Français du début de saison (il est actuellement 35eme à la Race), Jérémy Chardy avait disparu du circuit ces dernières semaines, en raison d'une blessure à l'épaule qui l'a contraint à renoncer aux tournois de Rome et de Lyon. Le Palois de 34 ans (57eme), qui a remporté trois matchs sur terre battue cette saison, a pu revenir à temps pour préparer Roland-Garros du côté de Belgrade, et il a aisément franchi le premier tour ce dimanche. Chardy s'est défait de Tennys Sandgren (67eme) sur le score de 6-4, 6-2 en 1h10. Auteur de 3 aces, 4 doubles-fautes et 57% de premières balles, il s'est fait breaker deux fois, en deux occasions pour l'Américain. Sandgren a réussi à mener 3-0 d'entrée de match, mais le Français l'a breaké deux fois et a empoché le premier set. Dans le deuxième, Chardy a breaké d'entrée puis s'est fait débreaker dans la foulée, mais il a de nouveau pris le service adverse à 1-1 et 4-2 pour s'imposer. Il sera opposé à Dusan Lajovic ou Ricardas Berankis.



BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

1ere édition



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Q - Gerasimov (BIE)

Topo (SER, WC) - Coria (ARG)

Cuevas (URU) - Kecmanovic (SER, n°7)



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

LL - Q

Chardy (FRA) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-2

Berankis (LIT) - Lajovic (SER, n°5)



LL - Medjedovic (SER, WC)

Krstin (SER, WC) - Kwon (CdS)

Pouille (FRA) - Verdasco (ESP)

Mannarino (FRA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) - Q

Albot (MOL) - Monteiro (BRE)

Rinderknech (FRA) - Q

Monfils (FRA, n°2) - Bye