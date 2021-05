ATP - Belgrade 2 : Djokovic n'a pas traîné

All business 👊@DjokerNole proves too strong for Coria, defeating him 6-1 6-0 to reach the semi-finals here in Belgrade 🇷🇸#BelgradeOpen pic.twitter.com/6y7qPgDabd

— Tennis TV (@TennisTV) May 27, 2021

BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Chardy (FRA)

Mannarino (FRA, n°4)

Monfils (FRA, n°2)

1er tour

Chardy (FRA)

Pouille (FRA)

Mannarino (FRA, n°4)

Rinderknech (FRA)

Monfils (FRA, n°2)

Quelques heures avant de savoir s'il sera ou pas dans la partie de tableau de Rafael Nadal à Roland-Garros (le tirage au sort a lieu ce jeudi en fin d'après-midi), Novak Djokovic s'est tranquillement qualifié pour les demi-finales du tournoi de Belgrade dans "son" Novak Tennis Center. Le Serbe a dominé en 56 minutes l'Argentin Federico Coria, 96eme mondial et frère de Guillermo, finaliste de Roland-Garros en 2004, sur le score de 6-1, 6-0.Dans la deuxième, Djokovic a breaké trois fois, et termine ce match avec 3 aces et 59% de premières balles. Il affrontera au tour suivant son compatriote Lajovic ou le Slovaque Martin. Un autre Slovaque a déjà son billet pour les demi-finales, en la personne d'Alex Molcan (23 ans, 255eme), qui dispute seulement le troisième tournoi ATP de sa carrière et qui a écrasé Fernando Verdasco, le tombeur de Lucas Pouille et Adrian Mannarino, sur le score de 6-2, 6-0 en 1h03 sans se faire breaker.bat Coria (ARG) : 6-1, 6-0Martin (SLQ, Q) - Lajovic (SER, n°5)bat Verdasco (ESP) : 6-2, 6-0Delbonis (ARG, n°8) - Carballes Baena (ESP, Q)bat Moraing (ALL, LL) : 6-2, 7-6 (4)bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2bat Basilashvili (GEO, n°3) : 6-1, 4-6, 7-6 (4)bat: 6-3, 6-4bat Krstin (SER, WC) : 6-0, 6-0bat: 7-6 (4), 6-0bat Monteiro (BRE) : 7-6 (6), 3-6, 6-4bat: 6-1, 3-6, 7-6 (4)- Byebat Gerasimov (BIE) : 4-6, 7-6 (9), 7-5bat Topo (SER, WC) : 4-6, 6-2, 6-0bat Kecmanovic (SER, n°7) : 6-3, 6-2- Byebat O'Connell (AUS, Q) : 3-6, 7-6 (7), 7-5bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-2bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-3bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 6-3bat Kwon (CdS) : 6-2, 3-6, 6-1bat: 7-5, 6-2- Byebat Klein (SLQ, LL) : 3-6, 6-3, 6-4bat Albot (MOL) : 6-2, 6-2bat: 6-0, 6-4- Bye