ATP - Belgrade 2 : Djokovic fait le plein de confiance sur ses terres avant Roland-Garros

BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

1ere édition



Finale

Djokovic (SER, n°1) bat Molcan (SLQ, Q) : 6-4, 6-3



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Martin (SLQ, Q) : 6-1, 4-6, 6-0

Molcan (SLQ, Q) bat Delbonis (ARG, n°8) : 4-6, 6-4, 6-4



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Coria (ARG) : 6-1, 6-0

Martin (SLQ, Q) bat Lajovic (SER, n°5) : 3-6, 6-3, 6-4

Molcan (SLQ, Q) bat Verdasco (ESP) : 6-2, 6-0

Delbonis (ARG, n°8) bat Carballes Baena (ESP, Q) : forfait



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Moraing (ALL, LL) : 6-2, 7-6 (4)

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2

Martin (SLQ, Q) bat Basilashvili (GEO, n°3) : 6-1, 4-6, 7-6 (4)

Lajovic (SER, n°5) bat Chardy (FRA) : 6-3, 6-4



Molcan (SLQ, Q) bat Krstin (SER, WC) : 6-0, 6-0

Verdasco (ESP) bat Mannarino (FRA, n°4) : 7-6 (4), 6-0

Delbonis (ARG, n°8) bat Monteiro (BRE) : 7-6 (6), 3-6, 6-4

Carballes Baena (ESP, Q) bat Monfils (FRA, n°2) : 6-1, 3-6, 7-6 (4)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Moraing (ALL, LL) bat Gerasimov (BIE) : 4-6, 7-6 (9), 7-5

Coria (ARG) bat Topo (SER, WC) : 4-6, 6-2, 6-0

Cuevas (URU) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 6-3, 6-2



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Martin (SLQ, Q) bat O'Connell (AUS, Q) : 3-6, 7-6 (7), 7-5

Chardy (FRA) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-2

Lajovic (SER, n°5) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-3



Molcan (SLQ, Q) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Krstin (SER, WC) bat Kwon (CdS) : 6-2, 3-6, 6-1

Verdasco (ESP) bat Pouille (FRA) : 7-5, 6-2

Mannarino (FRA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Klein (SLQ, LL) : 3-6, 6-3, 6-4

Monteiro (BRE) bat Albot (MOL) : 6-2, 6-2

Carballes Baena (ESP, Q) bat Rinderknech (FRA) : 6-0, 6-4

Monfils (FRA, n°2) - Bye