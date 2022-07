Rune en panne sèche

Un an et deux mois plus tard, Dominic Thiem goûte enfin à la joie d'une victoire sur le circuit principal ! La semaine passée, le joueur autrichien avait mis fin à une série de onze défaites de suite en remportant un match au Challenger de Salzbourg, mais l'Autrichien n'a pas confirmé ensuite. Ce mardi, il a fait son retour sur le circuit ATP, pour la première fois depuis sa défaite au premier tour de Roland-Garros, du côté de Bastad où il a fait jouer son classement protégé.Auteur de 6 aces et 70% de premières balles durant cette partie, Thiem a raté son début de match et s'est retrouvé mené 5-1, mais il s'est parfaitement repris dans la deuxième manche en réussissant deux breaks, avant de s'imposer 7-5 au jeu décisif du troisième set. Peut-être était-ce le déclic dont il avait besoin, après quatorze mois marqués par une déprime, une grave blessure au poignet, une blessure aux doigts, et un gros manque de confiance depuis son retour ? Au prochain tour, il aura fort à faire, face à la tête de série n°4 Roberto Bautista Agut, qui l'a déjà battu quatre fois sur six.Un autre joueur commence à avoir une série de défaites assez impressionnante, et nul ne pouvait le prédire il y a un un mois et demi. Quart de finaliste surprise de Roland-Garros, Holger Rune, 28eme mondial et tête de série n°7 en Suède, n'a pas remporté un seul match depuis son très beau parcours Porte d'Auteuil.Le Suisse a servi 10 aces et a commencé le match en menant 5-1, et dans le deuxième set, il a breaké à 1-1, a sauvé trois balles de 3-3 et s'est finalement imposé sans trop trembler. Prochain adversaire : Laslo Djere.