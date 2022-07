ATP - Bastad : Ruud perd son titre

Schwartzman au rendez-vous

Ce n'est pas la grande forme pour Casper Ruud depuis sa finale perdue à Roland-Garros contre Rafael Nadal. Battu d'entrée au Queen's puis au deuxième tour à Wimbledon (par Ugo Humbert), le Norvégien entamait ce mercredi la défense de son titre à Bastad, tournoi qui avait marqué l'an passé le début de sa série de 14 victoires au coeur de l'été (victoires aux tournois de Bastad, Gstaad et Kitzbühel), mais il a été éliminé.Malgré ses 9 aces, Ruud a a été breaké à trois reprises, à 3-3 dans le premier set, et à 3-2 et 6-5 dans le troisième, ce qui a conduit à sa défaite. Une défaite sans conséquence au classement, puisqu'il gardera sa cinquième place lundi prochain. Cerundolo sera opposé à Aslan Karatsev ou Hugo Gaston au tour suivant.Un autre match s'est déroulé en trois sets, et il a vu Pablo Carreno Busta, tête de série n°5, éliminer son compatriote Albert Ramos Vinolas : 4-6, 7-6, 7-5 après un combat de 2h46. Au cours de cette rencontre marquée par dix breaks, "PCB" a perdu le premier set en cédant deux fois sa mise en jeu, mais il gagné le deuxième 7-5 au tie-break, puis le troisième en réussissant le break décisif à 6-5. Prochain adversaire : Diego Schwartzman.. Le n°14 mondial a très bien commencé le match en menant 3-0, puis Ymer est revenu à 3-3 et a ensuite servi pour le set à 5-4, mais il a complètement craqué et Schwartzman a marqué trois jeux de suite. Dans le deuxième set, l'Argentin a breaké à 3-2 puis s'est fait une frayeur en se retrouvant mené 0-40 alors qu'il servait pour le match, mais il a gagné cinq points de suite pour s'imposer.