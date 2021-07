ATP - Bastad : Ruud ne laisse aucune chance en finale à Coria

Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Ce dimanche, le Norvégien Casper Ruud, 16eme joueur mondial et tête de série n°1, s'est imposé, en finale du tournoi ATP 250 de Bastad en Suède, sur terre battue, contre l'Argentin Federico Coria, 77eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h28 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle de break sauvée, l'Argentin a perdu ses deux premiers services pour se retrouver ensuite mené 4-0. Dans la foulée, Federico Coria s'y est repris à deux fois mais il a su effacer un break de retard. Ce n'était, toutefois, pas suffisant et le Norvégien a ensuite tranquillement conclu, sur un jeu blanc (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux.

Troisième titre pour Ruud

Lors des cinq derniers, il y a eu pas moins de quatre breaks, au total. Un premier du côté du moins bien classé des deux, à 2-2, malgré une première balle sauvée. Après un double break dans la foulée, Casper Ruud a ensuite servi pour le match. Malgré trois opportunités, le mieux classé des deux a même perdu, sur ce même jeu, son service. Ce n'était donc que partie remise. Sur la mise en jeu suivante de son adversaire, le 16eme joueur mondial a enfin eu le dernier mot, malgré un total de cinq balles de match réparties sur deux jeux (6-3). Pour sa cinquième finale, Casper Ruud remporte ainsi son troisième titre. De son côté, Federico Coria disputait sa toute première finale sur le circuit ATP et il devra donc encore attendre avant d'ouvrir son palmarès.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



Finale

Ruud (NOR, n°1) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-3



Demi-finales

Ruud (NOR, n°1) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-4

Coria (ARG) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-1



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Laaksonen (SUI, Q), forfait

Carballes Baena (ESP) bat Gombos (SLQ) : 6-4, 6-2

Hanfmann (ALL) bat Rinderknech (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Coria (ARG) bat Garin (CHI, n°2) : 6-4, 4-6, 6-2



Huitièmes de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Rune (DAN, WC) : 6-0, 6-2

Laaksonen (SUI, Q) bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-2, 7-5

Carballes Baena (ESP) bat Fognini (ITA, n°3) : 6-3, 1-6, 6-4

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, n°8) : 6-2, 6-4



Hanfmann (ALL) bat Vesely (RTC, n°7) : 6-4, 6-3

Rinderknech (FRA, Q) bat Millman (AUS, n°4) : 6-3, 3-6, 6-3

Coria (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Garin (CHI, n°2) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-3



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Albot (MOL) : 4-6, 6-3, 6-0

E.Ymer (SUE, WC) bat Daniel (JAP) : 6-2, 6-7 (6), 6-4

Laaksonen (SUI, Q) bat Musetti (ITA, n°6) : 6-2, 3-6, 6-4



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Gombos (SLQ) bat Cuevas (URU) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Ruusuvuori (FIN, n°8) bat M.Ymer (SUE) : 1-6, 6-4, 6-3



Vesely (RTC, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-2

Hanfmann (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-2, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-1

Millman (AUS, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Coria (ARG) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Martinez (ESP) bat Novak (AUT, Q) : 7-5, 6-1

Garin (CHI, n°2) - Bye