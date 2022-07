ATP - Bastad : Gaston au 2eme tour après l'abandon de Basilashvili

Basilashvili laisse filer les occasions

En lice cette semaine à Bastad (Suède), le Toulousain, qui n'avait pas fait d'étincelles sur gazon (6 matchs joués en trois tournois disputés sur herbe, 3 victoires uniquement), a bien négocié son premier match, ce mardi contre Nikoloz Basilashvili. Plus exactement, si le 16eme de finaliste du dernier Roland-Garros a signé l'un des exploits de ce premier tour en écartant de sa route le Géorgien, tête de série numéro 6 et 25eme mondial,Basilashvili a en effet fait signe à l'arbitre qu'il ne pouvait pas continuer et est ensuite venu serrer la main du jeune joueur français alors que ce dernier avait pris le large en menant 3-0.Dans la première manche, en revanche, le Géorgien avait pu défendre correctement ses chances. En dépit d'un break concédé d'entrée (2-0 pour Gaston),Il a ensuite manqué une autre occasion alors qu'il servait pour le gain de cette première manche. Gaston en a profité pour égaliser à 5-5 et forcer le Géorgien à disputer un jeu décisif. Malgré une nouvelle balle de set (la deuxième dans cette partie), à 6-5 dans le tie-break, le Géorgien n'est toujours pas parvenu à conclure. Pour le plus grand plaisir de notre représentant et 58eme au classement, qui a conclu, lui, sur sa deuxième balle de set. Trois jeux plus tard, son adversaire a jeté l'éponge.