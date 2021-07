ATP - Bastad : Garin tient son rang

Le tournoi de Bastad réussit aux Chiliens ! Alors que Nicolas Jarry avait remporté le trophée lors de la dernière édition, en 2019, son compatriote Cristian Garin disputera quant à lui les quarts de finale cette saison. Tête de série n°2, le natif de Santiago a disposé sans trembler de Pedro Martinez (95eme mondial) sur le score de 6-3, 6-3 en 1h35. Auteur de 5 aces et 62% de premières balles, Garin a remporté le premier set en breakant à 2-2 et 5-3, puis a rapidement mené 5-1 dans le deuxième, avant de lâcher un de ses breaks d'avance et finalement conclure à 5-3 sur sa deuxième balle de match. Il affrontera l'Argentin Federico Coria pour une place dans le dernier carré.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



2eme tour

Ruud (NOR, n°1) - Rune (DAN, WC)

E.Ymer (SUE, WC) - Laaksonen (SUI, Q)

Fognini (ITA, n°3) - Carballes Baena (ESP)

Gombos (SLQ) - Ruusuvuori (FIN, n°8)



Vesely (RTC, n°7) - Hanfmann (ALL)

Rinderknech (FRA, Q) - Millman (AUS, n°4)

Coria (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Garin (CHI, n°2) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-3





1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Albot (MOL) : 4-6, 6-3, 6-0

E.Ymer (SUE, WC) bat Daniel (JAP) : 6-2, 6-7 (6), 6-4

Laaksonen (SUI, Q) bat Musetti (ITA, n°6) : 6-2, 3-6, 6-4



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Gombos (SLQ) bat Cuevas (URU) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Ruusuvuori (FIN, n°8) bat M.Ymer (SUE) : 1-6, 6-4, 6-3



Vesely (RTC, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-2

Hanfmann (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-2, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-1

Millman (AUS, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Coria (ARG) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Martinez (ESP) bat Novak (AUT, Q) : 7-5, 6-1

Garin (CHI, n°2) - Bye