ATP - Bastad : F.Cerundolo écarte Carreño Busta et se qualifie pour sa deuxième finale

Il n'a pas vraiment eu à trop forcer. Ce samedi, l'Argentin Francisco Cerundolo, 39eme joueur mondial, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Bastad en Suède, sur terre battue, après avoir assez facilement écarté l'Espagnol Pablo Carreño Busta, 18eme joueur mondial et tête de série n°5, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h17 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, c'est pourtant l'Espagnol qui s'est alors procuré deux balles de break, mais sans parvenir à ses fins. Et au pire des moments, soit à 4-2, Pablo Carreño Busta a fini par céder son service, malgré trois premiers balles sauvées. Dans la foulée, l'Argentin ne s'est ensuite pas fait prier pour conclure, à sa première opportunité, et empocher cette première manche (6-3).

Deuxième finale pour Cerundolo

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le mieux classé des deux a plus que jamais déjoué, cédant alors ses trois premiers services pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 5-0. De son côté, Francisco Cerundolo s'apprêtait alors à servir pour le gain de cette rencontre, avec en prime, la possibilité d'infliger une roue de bicyclette à son adversaire d'un jour. Une première opportunité ratée puisque le 18eme joueur mondial a su alors effacer un break. Dans la foulée, la tête de série n°5 a ensuite bien failli céder son ultime service, ce qui aurait alors offert le match à son concurrent. Ce n'était que partie remise puisque le 39eme joueur mondial est parvenu à ses fins, sur son propre service et après un total de deux balles de match (6-2). Finaliste de l'édition 2021 du tournoi ATP 250 de Buenos Aires, Cerundolo va donc disputer une deuxième finale. Pour un premier titre ?