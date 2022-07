ATP - Bastad : Carreño Busta étrille Schwartzman et file en demies

Il n'y a pas eu match. Ce vendredi, l'Espagnol Pablo Carreño Busta, 18eme joueur mondial et tête de série n°5, s'est très facilement qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Bastad en Suède, sur terre battue, après sa victoire contre l'Argentin Diego Schwartzman, 14eme joueur mondial et tête de série n°3, en deux manches (6-1, 6-0) et 1h07 de jeu. Dans la première manche, l'Argentin a été double-breaké d'entrée, pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 5-0. Même si, à chacun de ses services perdus, Diego Schartzman s'est battu, avec trois balles de break sauvées sur sa première mise en jeu perdue, puis deux nouvelles sur la seconde. Mais cela n'a donc pas suffi. Fort de ce double avantage en poche, l'Espagnol est allé aisément conclure, à sa première opportunité, pour empocher cette première manche (6-1).

Une roue de vélo pour conclure

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le mieux classé des deux a de nouveau perdu ses deux premiers services d'entrée, cette fois de façon nette. A 4-0, le 14eme joueur mondial a, encore une fois, cédé sa mise en jeu, malgré trois premières balles sauvées. A 5-0, Pablo Carreño Busta servait alors pour le gain de cette rencontre. Et c'est à ce moment-là du match qu'il a alors été mis en danger, pour la première fois, sur son service. Mais, après deux balles de débreak sauvées, le moins bien classée des deux a fini par avoir le dernier mot, sur sa première balle de match, avec cette roue de bicyclette (6-0). En demi-finales, le 18eme joueur mondial affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo, 39eme joueur mondial, qui a sorti le Russe Aslan Karatsev, 40eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-1) et 1h34 de jeu.