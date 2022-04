ATP - Barcelone : Tsitsipas passe en huitièmes

Décidément, la pluie pose beaucoup de problèmes au tournoi ATP 500 de Barcelone en Espagne, sur terre battue. Ce jeudi, seules deux rencontres, interrompues la veille, ont pu se terminer. Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5eme joueur mondial et tête de série n°1, s'est qualifié pour les huitièmes de finale, en venant à bout du Biélorusse Ilya Ivashka, 44eme joueur mondial, en trois manches (6-1, 4-6, 6-2) et 2h11 de jeu. Lors de l'interruption, le Grec menait alors déjà 5-1 dans la première manche. Un set conclu ensuite à sa deuxième opportunité (6-1). Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux. A 4-4, Stefanos Tsitsipas n'a pas réussi à convertir une seule de ses quatre balles de break, avant de perdre ensuite son service dans la foulée, malgré une première balle sauvée, synonyme alors d'égalisation à une manche partout pour le Biélorusse (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le mieux classé des deux s'est procuré trois balles de break d'entrée, avant de parvenir à ses fins sur le service suivant de son adversaire. A 4-2, soit au meilleur des moment, le 5eme joueur mondial a pris un deuxième et dernier service à Ilya Ivashka, à sa quatrième opportunité, avant de conclure dans la foulée (6-2). Egalement stoppé par la pluie la veille, le Bulgare Grigor Dimitrov, 23eme joueur mondial et tête de série n°14, a conclu contre l'Argentin Federico Coria, 52eme joueur mondial (4-6, 6-3, 6-4 et 2h18 de jeu).



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) - Dimitrov (BUL, n°14)

Munar (ESP, WC) - Alcaraz (ESP, n°5)

Norrie (GBR, n°4) - Fucsovics (HUN)

De Minaur (AUS, n°10) - Harris (AFS)



Schwartzman (ARG, n°6) - Musetti (ITA)

Tiafoe (USA, n°13) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)

Carreño Busta (ESP, n°8) - Sonego (ITA, n°11)

Ruusuvuori (FIN) - Ruud (NOR, n°2)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Ivashka (BIE) : 6-1, 4-6, 6-2

Dimitrov (BUL, n°14) bat Coria (ARG) : 4-6, 6-3, 6-4

Munar (ESP, WC) bat Basilashvili (GEO, n°9) : 6-1, 6-4

Alcaraz (ESP, n°5) bat Kwon (CdS) : 6-1, 2-6, 6-2



Norrie (GBR, n°4) bat Gerasimov (BIE, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Fucsovics (HUN) bat Delbonis (ARG, n°15) : 6-2, 6-1

De Minaur (AUS, n°10) bat Humbert (FRA) : 6-3, 4-6, 6-3

Harris (AFS) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°17) : 6-3, 6-4



Schwartzman (ARG, n°6) bat McDonald (USA) : 6-2, 6-2

Musetti (ITA) bat Evans (GBR, n°12) : 6-4, 7-6 (8)

Tiafoe (USA, n°13) bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (3), 6-1

Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) bat Taberner (ESP, Q) : 6-1, 3-6, 6-4



Carreño Busta (ESP, n°8) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-3

Sonego (ITA, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-4, 6-2

Ruusuvuori (FIN) bat Bublik (KAZ, n°16) : 6-3, 6-1

Ruud (NOR, n°2) bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2