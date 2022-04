Les favoris tracent leur route sur la terre battue catalane. Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime et Casper Ruud, qui font tous les trois partie des prétendants à la victoire finale cette semaine à Barcelone, peuvent continuer de rêver à la succession de Rafael Nadal, tenant du titre et vainqueur à douze reprises du tournoi mais absent lors de cette édition. Les trois hommes se sont hissés vendredi en quarts de finale, qui se disputeront dans la foulée, le programme ayant pris du retard en raison de la pluie. Le tout sans forcer. Qu'il s'agisse de Ruud, Auger-Aliassime ou Schwartzman, dans l'ordre de leur classement respectif à l'ATP, les trois joueurs, tous têtes de série, se sont imposés sans trembler ni perdre le moindre set pour ce qui constituait leur deuxième sortie de la semaine. Le Norvégien, numéro 7 mondial, a montré le premier la voie en passant à la moulinette (6-2, 6-2) son adversaire du jour le Finlandais Emil Ruusuvuori au même titre qu'il n'avait déjà laissé aucune chance la veille à l'Américain Brandon Nakashima pour ses débuts dans le tournoi.

Schwartzman et Auger-Aliassime ont rendez-vous

Schwartzman et Auger-Aliassime ensuite ont connu un peu plus de difficultés pour se sortir des griffes pour l'un de l'Italien Lorenzo Musetti et pour l'autre d'un autre représentant des Etats-Unis Frances Tiafoe. Le numéro 9 mondial comme le 15eme au classement ont dû batailler mais sans céder dans aucune manche. Le Canadien, mené 3-0 dans le deuxième set par le 29eme mondial, a pourtant dû trouver la force de revenir à hauteur de son adversaire, avant de le renverser. Schwartzman et Auger-Aliassime seront face à face en fin d'après-midi pour une place dans le dernier carré. Ruud, lui, affrontera l'Espagnol Pablo Carreño Busta, vainqueur dans la douleur (6-2, 5-7, 6-2) de l'Italien Lorenzo Sonego.

Un choc Tsitsipas - Alcaraz en quarts !

Chouchou du public en l'absence de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz sera bien au rendez-vous des quarts également, après sa facile victoire sur son compatriote Jaume Munar : 6-3, 6-3 en 1h11. Alors qu'il avait connu un gros trou noir contre Kwon au tour précédent, le vainqueur du Masters 1000 de Miami a cette fois connu un match très tranquille, avec aucune balle de break à défendre, et un break à 3-2 dans le premier set et à 0-0 et 5-3 dans le deuxième. Le match fut court et c'est une bonne nouvelle pour lui, car vers 18h00, il affrontera le vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas. Le Grec a disposé d'un autre joueur en forme, Grigor Dimitrov, demi-finaliste en Principauté, en ne lui laissant que cinq jeux : 6-1, 6-4 en 1h10. Le n°5 mondial est parfaitement entré dans son match en menant 4-0 et a déroulé, mais le deuxième set a été un peu plus accroché, avec deux breaks du Bulgare, mais Tsitsipas a immédiatement débreaké (1-1, 3-3), avant de réussir le break décisif à 5-4. Alcaraz a battu le Grec lors de leurs deux confrontations, à Miami cette année et à l'US Open l'an passé. Qu'en sera-t-il sur terre battue ? Enfin, le dernier huitième de finale du jour a vu la victoire difficile du n°10 mondial Cameron Norrie contre Marton Fucsovics : 7-5, 6-7, 6-4 en 3h24. Le Britannique a remporté la première manche après avoir sauvé huit balles de set à 5-4 dans un jeu interminable, puis a perdu le deuxième après avoir eu une balle de match à 7-6 dans le tie-break, finalement cédé 11-9. Un break à 4-4 dans le dernier set lui a permis de l'emporter, mais dans quel état physique sera-t-il pour affronter Alex De Minaur ?



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Quarts de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) - Alcaraz (ESP, n°5)

Norrie (GBR, n°4) - De Minaur (AUS, n°10)

Schwartzman (ARG, n°6) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)

Carreño Busta (ESP, n°8) - Ruud (NOR, n°2)



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-4

Alcaraz (ESP, n°5) bat Munar (ESP, WC) : 6-3, 6-3

Norrie (GBR, n°4) bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-7 (11), 6-4

De Minaur (AUS, n°10) bat Harris (AFS) : 6-0, abandon



Schwartzman (ARG, n°6) bat Musetti (ITA) : 6-4, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) bat Tiafoe (USA, n°13) : 7-5, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°8) bat Sonego (ITA, n°11) : 6-2, 5-7, 6-2

Ruud (NOR, n°2) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2