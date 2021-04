C’est terminé pour les Français à Barcelone. Dernière chance tricolore sur la terre battue catalane, Corentin Moutet n’a pas créé l’exploit face à Diego Schwartzman, tête de série numéro 4. Pris d’entrée à la gorge par l’Argentin, le 75eme joueur mondial a cédé deux fois de suite sa mise en jeu pour être mené quatre jeux à un avant de réagir et d’effacer un de ses breaks de retard. Mais cela n’a pas été suivi d’effet, le numéro 9 mondial serrant le jeu pour assurer sur sa mise en jeu et conclure la première manche à sa troisième opportunité. La deuxième manche a démarré sur un scenario relativement similaire. En effet, Diego Schwartzman a empoché les trois premiers jeux, prenant en route le service de Corentin Moutet à deux reprises. Le Français a alors répondu en breakant à son tour l’Argentin… qui a accentué la pression sur son adversaire pour le faire céder une nouvelle fois. A partir de là, les deux joueurs ont tenu leur service, permettant à Diego Schwartzman de conclure la rencontre à sa troisième balle de match (6-4, 6-2 en 1h34’). La tête de série numéro 4 retrouvera Pablo Carreño Busta, vainqueur de Bernabe Zapata Miralles (6-3, 6-4 en 1h26’), en quarts de finale.

Une nouvelle victoire en trois manches pour Nadal

Tout comme face à Ilya Ivashka ce mercredi, Rafael Nadal a eu besoin de trois manches pour rallier les quarts de finale à Barcelone. Pourtant, très expéditif durant la première manche face à Kei Nishikori, le Majorquin semblait parti pour une démonstration de force. En effet, le Japonais a trop rarement pu mettre en difficulté le numéro 3 mondial durant un premier set à sens unique, qui l’a vu perdre six jeux consécutifs. Mais le match s’est inversé dans la deuxième manche. En effet, Rafael Nadal n’a pas été en mesure de convertir ses opportunités de faire le break et a laissé le 39eme mondial prendre confiance. Après avoir pris le service de l’Espagnol dans le troisième jeu, Kei Nishikori a réédité cette performance dans le septième avant de revenir à une manche partout dans la foulée. Une tendance qui n’est pas passée loin de se confirmer au début du troisième set. Le Japonais a eu trois balles de break dans le premier jeu puis une quatrième peu après mais a manqué le coche, ce que Rafael Nadal n’a pas laissé passer. Le « Taureau de Manacor » a pris le service de son adversaire dans le quatrième jeu avant de conclure la rencontre sur le service de Kei Nishikori (6-0, 2-6, 6-2 en 2h20’). L’Espagnol retrouvera en quarts de finale Cameron Norrie, qui a profité de l’abandon de David Goffin pour se qualifier.

Tsitsipas avance sans problème

Stefanos Tsitsipas trace sa route. Ce jeudi, le Grec, 5eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone en Espagne, sur terre battue, aux dépens de l'Australien Alex De Minaur, 25eme joueur mondial et tête de série n°14, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h25 de jeu. Dans le premier set, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les onze premiers jeux. Alors mené 6-5, l'Australien devait servir pour rester en vie. Finalement, au pire des moments, Alex De Minaur a fini par craquer et cédé ce premier set, sur la deuxième opportunité de son adversaire (7-5). Dans la deuxième et dernière manche, Stefanos Tsitsipas a sauvé deux balles de break d'entrée avant de céder sur la troisième. Un avantage que le 25eme joueur mondial n'a finalement pas conservé bien longtemps. Malgré une première balle sauvée, le moins bien classé des deux a cédé sur la seconde, pour se faire égaliser (2-2). Après un nouveau break à 4-3, le Grec a fini par conclure dans la foulée, sur sa troisième balle de match (6-3). Au prochain tour, Stefanos Tsitsipas affrontera le Canadien Felix Auger-Aliassime, 20eme joueur mondial et tête de série n°10, tombeur de son compatriote Denis Shapovalov, 14eme joueur mondial et tête de série n°7, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h14 de jeu.

Rublev s'est employé

Andrey Rublev a dû s'employer. Ce jeudi, le Russe, 7eme joueur mondial et tête de série n°3, a fini par venir à bout de l'Espagnol Albert Ramos Vinolas, 46eme joueur mondial, en trois manches (6-4, 6-7 (4), 6-4) et 2h30 de jeu, en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone en Espagne, sur terre battue. Dans la première manche, le Russe a dû s'y reprendre à trois fois, réparties sur les deux premières mises en jeu de son adversaire, pour faire le break et mener 3-1. Un avantage que Rublev a perdu à 4-2 pour ensuite se faire égaliser. Mené alors 5-4, l'Espagnol a de nouveau craqué et offert ce premier set à son adversaire (6-4). Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal, alors que le mieux classé des deux a loupé deux balles de break à 3-2. Poussé au tie-break, le 7eme joueur mondial n'a jamais mené et a fini par céder (7-6 (4)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Albert Ramos Vinolas a sauvé une balle de break à 2-2, avant de céder sur la deuxième. Malgré un débreak à 4-3, le 46eme joueur mondial a de nouveau cédé dans la foulée, à la deuxième opportunité de la tête de série n°3. Dans la foulée, visiblement désireux de ne rien lâcher, l'Espagnol s'est procuré quatre balles de débreak, mais le Russe ne s'est pas laissé faire et a fini par s'imposer, sur sa première balle (6-4). Au prochain tour, Andrey Rublev défiera l'Italien Jannik Sinner, 19eme joueur mondial et tête de série n°11, qui a sorti l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 11eme joueur mondial et tête de série n°5, en deux sets (7-6 (9), 6-2) et 1h58 de jeu.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) - Norrie (GBR)

Schwartzman (ARG, n°4) - Carreno Busta (ESP, n°6)

Sinner (ITA, n°11) - Rublev (RUS, n°3, WC)

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Tsitsipas (GRE, n°2)



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Nishikori (JAP) : 6-0, 2-6, 6-2

Norrie (GBR) bat Goffin (BEL, n°8) : 6-0, 3-5 abandon

Schwartzman (ARG, n°4) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-2

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4



Sinner (ITA, n°11) bat Bautista Agut (ESP, n°5) : 7-6 (9), 6-2

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Shapovalov (CAN, n°7) : 6-2, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°2) bat De Minaur (AUS, n°14) : 7-5, 6-3



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Nishikori (JAP) bat Garin (CHI, n°13) : 7-6 (5), 4-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Khachanov (RUS, n°12) : 6-4, 3-6, 6-3

Goffin (BEL, n°8) bat Herbert (FRA) : 6-2, 6-4



Schwartzman (ARG, n°4) bat Tiafoe (USA) : 3-6, 7-5, 6-1

Moutet (FRA) bat Evans (GBR, n°16) : 6-4, 5-7, 6-3

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Fognini (ITA, n°9) : 6-0, 4-4 disqualification

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-0



Bautista Agut (ESP, n°5) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-0

Sinner (ITA, n°11) bat Gerasimov (BLR) : 6-3, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP) bat Mannarino (FRA, n°17) : 6-4, 6-4

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Gaio (ITA, LL) : 6-4, 6-3



Shapovalov (CAN, n°7) bat Chardy (FRA) : 6-3, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Musetti (ITA, WC) : 4-6, 6-3, 6-0

De Minaur (AUS, n°14) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (3), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Munar (ESP, WC) : 6-0, 6-2



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-3, 6-1

Nishikori (JAP) bat Pella (ARG) : 4-6, 7-6 (4), 6-2

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) bat Caruso (ITA) : 6-1, 6-2

Herbert (FRA) bat Nagal (IND, Q) : 7-5, 6-0

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Tiafoe (USA) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-4, 7-6 (2)

Moutet (FRA) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-2

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Kuznetsov (RUS, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1

Thompson (AUS) bat Gasquet (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 7-6 (3)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Gerasimov (BLR) bat Tsonga (FRA) : 7-5, 6-1

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Gaio (ITA, LL) bat Paire (FRA) : 7-5, 6-3

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Musetti (ITA, WC) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Bublik (KAZ) bat Davidovich Fokina (ESP) : 2-6, 7-5, 6-2

Munar (ESP, WC) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye