ATP - Barcelone : Les demi-finales interrompues par la pluie et remises à dimanche

😔 La jornada queda cancelada debido a la lluvia.

🙏 Se retomará este domingo a partir de las 11.00 am.



🎟️ Se devolverá el importe de las entradas.@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/g77R64vcl6



— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 23, 2022

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Demi-finales



Quarts de finale



Huitièmes de finale



Il faudra être davantage marathonien que tennisman pour obtenir le droit de soulever le trophée, dimanche à Barcelone, et de succéder ainsi au maître des lieux Rafael Nadal.Samedi, la pluie a en effet obligé les organisateurs à remettre les deux matchs du jour à dimanche, précisément le même jour que la finale, programmée à 15h00. En raison des averses, les deux demi-finales, entre Carlos Alcaraz et Alex De Minaur d'un côté et entre Diego Schwartzman et Pablo Carreño Busta de l'autre ont été d'abord longtemps retardées puis finalement lancées, mais très tardivement (après 19h15). Un déluge s'est alors de nouveau abattu sur la Catalogne et le juge-arbitre a invité les quatre joueurs à regagner les vestiaires, cette fois définitivement.Ces deux demies reprendront dimanche matin, peu de temps avant la finale. Ce sont les spectateurs qui risquent de se régaler. Sauf si la pluie décide encore de s'en mêler.Alcaraz (ESP, n°5) - De Minaur (AUS, n°10) : 2-2, match interrompuSchwartzman (ARG, n°6) - Carreño Busta (ESP, n°8) : 2-2, match interrompubat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 5-7, 6-2bat Norrie (GBR, n°4) : 6-3, 5-7, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) : 3-6, 6-2, 6-3bat Ruud (NOR, n°2) : 4-6, 7-6 (8), 6-3bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-4bat Munar (ESP, WC) : 6-3, 6-3bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-7 (11), 6-4bat Harris (AFS) : 6-0, abandonbat Musetti (ITA) : 6-4, 7-5bat Tiafoe (USA, n°13) : 7-5, 6-4bat Sonego (ITA, n°11) : 6-2, 5-7, 6-2bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2