ATP - Barcelone : Le titre pour Alcaraz

Alcaraz s’invite dans le Top 10 mondial

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Le faux-pas de Monte-Carlo est définitivement oublié pour Carlos Alcaraz. Déjà vainqueur à Rio de Janeiro puis lors du Masters 1000 de Miami, la jeune pépite espagnole a ajouté à son palmarès le tournoi ATP de Barcelone, longtemps chasse gardée de son aîné Rafael Nadal. Pour cela, quelques heures après son succès sur Alex de Minaur en demi-finale, le 11eme joueur mondial a pris le meilleur sur Pablo Carreño Busta lors d’une finale qu’il aura grandement maîtrisée. Une rencontre qui a démarré par quatre jeux blancs mais c’est alors que Carlos Alcaraz a saisi sa chance. Le joueur de 18 ans a converti sa deuxième balle de break pour prendre l’ascendant sur son compatriote. Pablo Carreño Busta a alors résisté pour éviter de compter deux jeux de service de retard. Sauvant pas moins de cinq balles de double break, il a tenu son engagement mais a fini par céder ensuite. C’est, en effet, sur le service du 19eme mondial que Carlos Alcaraz a remporté le premier set.L’entame de la deuxième manche a beaucoup ressemblé à celle de la première. En effet, les deux joueurs n’ont pas connu de grandes difficultés à remporter leurs services durant les cinq premiers jeux. Il a toutefois suffi d’une seule balle de break pour que le match bascule. Dès que l’occasion s’est présentée, Carlos Alcaraz a pris le service de Pablo Carreño Busta, qui n’a jamais été en mesure de répliquer. En effet, le natif de Gijon n’a pas eu la moindre balle de break en sa faveur tout au long de cette finale. Un jeu blanc est venu conclure cette finale dont l’issue était presque attendue en faveur de Carlos Alcaraz (6-3, 6-2 en 1h07’). Avec ce quatrième titre dans sa carrière et le troisième sur cette surface si particulière qu’est la terre battue, l’Espagnol va atteindre ce lundi un de ses objectifs : faire son entrée dans le Top 10 du classement ATP. Il sera à n’en pas douter un joueur à surveiller lors de Roland-Garros. Pablo Carreño Busta, quant à lui, consolide sa place dans les 20 meilleurs mondiaux.bat Carreño Busta (ESP, n°8) : 6-3, 6-2bat De Minaur (AUS, n°10) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4bat Schwartzman (ARG, n°6) : 6-3, 6-4bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 5-7, 6-2bat Norrie (GBR, n°4) : 6-3, 5-7, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) : 3-6, 6-2, 6-3bat Ruud (NOR, n°2) : 4-6, 7-6 (8), 6-3bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-4bat Munar (ESP, WC) : 6-3, 6-3bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-7 (11), 6-4bat Harris (AFS) : 6-0, abandonbat Musetti (ITA) : 6-4, 7-5bat Tiafoe (USA, n°13) : 7-5, 6-4bat Sonego (ITA, n°11) : 6-2, 5-7, 6-2bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2