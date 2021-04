ATP - Barcelone : Le premier billet pour la finale remporté par Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas sera bien au rendez-vous de la finale du tournoi ATP de Barcelone. A l’occasion de la première demi-finale, le Grec a pris le meilleur sur Jannik Sinner en deux manches. L’Italien a été immédiatement mis sous pression par le numéro 5 mondial mais a su écarter deux balles de break dès le deuxième jeu avant d’en manque deux peu après. Plus menaçant sur la mise en jeu de son adversaire, Stefanos Tsitsipas a fini par avoir gain de cause dans pour s’offrir l’occasion de servir pour la première manche. Une opportunité que la tête de série numéro 2 du tournoi n’a pas laissé passer. En quête de réaction, Jannik Sinner a poussé le Grec dans ses derniers retranchements d’entrée de deuxième manche mais sans parvenir à convertir ses deux balles de break. Une erreur que Stefanos Tsitsipas n’a pas commise, convertissant dans le jeu suivant sa troisième opportunité pour prendre un avantage qui s’est avéré décisif. Maintenant son adversaire la tête sous l’eau, le numéro 5 mondial est allé conclure la rencontre sur la mise en jeu de son adversaire (6-3, 6-3 en 1h23’), attendant maintenant de savoir qui de Rafael Nadal ou Pablo Carreño Busta sera son adversaire ce dimanche en finale.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Demi-finales

Nadal (ESP, n°1) - Carreno Busta (ESP, n°6)

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Sinner (ITA, n°11) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Norrie (GBR) : 6-1, 6-4

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Schwartzman (ARG, n°4) : 6-4, 3-6, 7-5

Sinner (ITA, n°11) bat Rublev (RUS, n°3, WC) : 6-2, 7-6 (6)

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°10) : 6-3, 6-3



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Nishikori (JAP) : 6-0, 2-6, 6-2

Norrie (GBR) bat Goffin (BEL, n°8) : 6-0, 3-5 abandon

Schwartzman (ARG, n°4) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-2

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4



Sinner (ITA, n°11) bat Bautista Agut (ESP, n°5) : 7-6 (9), 6-2

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Shapovalov (CAN, n°7) : 6-2, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°2) bat De Minaur (AUS, n°14) : 7-5, 6-3



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Nishikori (JAP) bat Garin (CHI, n°13) : 7-6 (5), 4-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Khachanov (RUS, n°12) : 6-4, 3-6, 6-3

Goffin (BEL, n°8) bat Herbert (FRA) : 6-2, 6-4



Schwartzman (ARG, n°4) bat Tiafoe (USA) : 3-6, 7-5, 6-1

Moutet (FRA) bat Evans (GBR, n°16) : 6-4, 5-7, 6-3

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Fognini (ITA, n°9) : 6-0, 4-4 disqualification

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-0



Bautista Agut (ESP, n°5) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-0

Sinner (ITA, n°11) bat Gerasimov (BLR) : 6-3, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP) bat Mannarino (FRA, n°17) : 6-4, 6-4

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Gaio (ITA, LL) : 6-4, 6-3



Shapovalov (CAN, n°7) bat Chardy (FRA) : 6-3, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Musetti (ITA, WC) : 4-6, 6-3, 6-0

De Minaur (AUS, n°14) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (3), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Munar (ESP, WC) : 6-0, 6-2



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-3, 6-1

Nishikori (JAP) bat Pella (ARG) : 4-6, 7-6 (4), 6-2

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) bat Caruso (ITA) : 6-1, 6-2

Herbert (FRA) bat Nagal (IND, Q) : 7-5, 6-0

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Tiafoe (USA) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-4, 7-6 (2)

Moutet (FRA) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-2

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Kuznetsov (RUS, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1

Thompson (AUS) bat Gasquet (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 7-6 (3)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Gerasimov (BLR) bat Tsonga (FRA) : 7-5, 6-1

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Gaio (ITA, LL) bat Paire (FRA) : 7-5, 6-3

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Musetti (ITA, WC) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-32

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Bublik (KAZ) bat Davidovich Fokina (ESP) : 2-6, 7-5, 6-2

Munar (ESP, WC) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye