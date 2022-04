ATP - Barcelone : Korda balayé dès ses débuts !

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Humbert (FRA)

Guinard (FRA, LL)

Paire (FRA)

Mannarino (FRA)

Humbert (FRA)

Grenier (FRA, LL)

Guinard (FRA, LL)

Douche froide pour Sebastian Korda. Parvenu au troisième tour sur la terre battue de Monte-Carlo, où il avait fait chuter Carlos Alcaraz avant de pousser Taylor Fritz dans ses retranchements, le jeune Américain semblait armé pour déjouer les pronostics, cette semaine à Barcelone.Korda a vécu en effet un enfer face à Carlos Taberner, modeste Espagnol classé au 94eme rang et contraint de passer par les qualifications sur la terre battue barcelonaise. Méconnaissable par rapport à cette semaine dernière qui l'avait vu jouer un vilain tour d'entrée à un Alcaraz fraîchement auréolé de son triomphe à Miami,depuis son arrivée sur le circuit. Felix Auger-Aliassime, prochain adversaire de l'Espagnol, est prévenu : sur ses terres, Taberner a tout du piège par excellence.

Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE) ou Martinez (ESP)
Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)
Basilashvili (GEO, n°9) - Munar (ESP, WC)
Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)
Norrie (GBR, n°4) - Gerasimov (BIE, Q)
Fucsovics (HUN) - Delbonis (ARG, n°15)
De Minaur (AUS, n°10) - Andujar (ESP)
Harris (AFS) - Ramos-Viñolas (ESP, n°17)
Schwartzman (ARG, n°6) - McDonald (USA)
Musetti (ITA) - Evans (GBR, n°12)
Tiafoe (USA, n°13) - Dellien (BOL, Q)
Taberner (ESP, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)
Carreño Busta (ESP, n°8) - Zapata Miralles (ESP, Q)
E.Ymer (SUE, Q) - Sonego (ITA, n°11)
Bublik (KAZ, n°16) - Ruusuvuori (FIN)
Nakashima (USA) - Ruud (NOR, n°2)

Ivashka (BIE) - Martinez (ESP) bat Giron (USA) : 6-2, 3-6, 6-1
bat Moroni (ITA, LL) : 6-2, 6-4
bat: 6-4, 6-4
bat: 2-6, 6-3, 6-4
bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2
Andujar (ESP) - bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 7-6 (0)
bat: 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)
bat Baez (ARG) : 7-5, 7-5
Dellien (BOL, Q) - bat Korda (USA) : 6-3, 6-0
bat Robredo (ESP, WC) : 6-1, 6-1
bat Cressy (USA) : 6-3, 6-0
bat Lopez (ESP, WC) : 6-0, 6-1
bat Alvarez Varona (ESP, Q) : 7-6 (6), 6-3