ATP - Barcelone : Humbert au deuxième tour

Ugo Humbert, première. Sorti d'entrée à Monte-Carlo par Pablo Martinez, le Messin a attendu sa deuxième sortie de la saison sur terre battue, ce mardi à Barcelone, pour décrocher sa première victoire sur la surface. Opposé de nouveau à un Espagnol Pablo Andujar, le 46eme au classement a su relever la tête et s'imposer en deux sets (6-4, 6-3 en 1h51 de jeu) face au 79eme au classement, faisant du même coup respecter la hiérarchie face à ce joueur moins bien classé que lui. Une semaine après sa désillusion monégasque, Humbert a fait preuve de beaucoup de sérieux face à Andujar. Dans la deuxième manche, les deux hommes se sont rendu coup pour coup (ou plutôt break pour break). Et à ce jeu, c'est là aussi le Français qui s'en est le mieux sorti. Comme à Miami, le seul tournoi qui l'avait vu ne pas se faire éliminer d'entrée avant mardi, le protégé de Thierry Ascione se hisse au deuxième tour. Un an après sa victoire en finale face à l'Australien à Anvers, Humbert retrouvera Alex De Minaur, tête de série numéro 10 du tournoi.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE) ou Martinez (ESP)

Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)

Basilashvili (GEO, n°9) - Munar (ESP, WC)

Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)



Norrie (GBR, n°4) - Gerasimov (BIE, Q)

Fucsovics (HUN) - Delbonis (ARG, n°15)

De Minaur (AUS, n°10) - Humbert (FRA)

Harris (AFS) - Ramos-Viñolas (ESP, n°17)





Schwartzman (ARG, n°6) - McDonald (USA)

Musetti (ITA) - Evans (GBR, n°12)

Tiafoe (USA, n°13) - Dellien (BOL, Q)

Taberner (ESP, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)





Carreño Busta (ESP, n°8) - Zapata Miralles (ESP, Q)

E.Ymer (SUE, Q) - Sonego (ITA, n°11)

Bublik (KAZ, n°16) - Ruusuvuori (FIN)

Ruud (NOR, n°2) bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2





1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) - Martinez (ESP)

Coria (ARG) bat Giron (USA) : 6-2, 3-6, 6-1

Dimitrov (BUL, n°14) - Bye



Basilashvili (GEO, n°9) - Bye

Munar (ESP, WC) bat Moroni (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, n°5) - Bye



Norrie (GBR, n°4) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Mannarino (FRA) : 2-6, 6-3, 6-4

Fucsovics (HUN) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2

Delbonis (ARG, n°15) - Bye



De Minaur (AUS, n°10) - Bye

Humbert (FRA) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Harris (AFS) bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 7-6 (0)

Ramos-Viñolas (ESP, n°17) - Bye



Schwartzman (ARG, n°6) - Bye

McDonald (USA) bat Grenier (FRA, LL) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Musetti (ITA) bat Baez (ARG) : 7-5, 7-5

Evans (GBR, n°12) - Bye



Tiafoe (USA, n°13) - Bye

Dellien (BOL, Q) - Guinard (FRA, LL)

Taberner (ESP, Q) bat Korda (USA) : 6-3, 6-0

Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) - Bye



Carreño Busta (ESP, n°8) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Robredo (ESP, WC) : 6-1, 6-1

E.Ymer (SUE, Q) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-0

Sonego (ITA, n°11) - Bye



Bublik (KAZ, n°16) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Lopez (ESP, WC) : 6-0, 6-1

Nakashima (USA) bat Alvarez Varona (ESP, Q) : 7-6 (6), 6-3

Ruud (NOR, n°2) - Bye