ATP - Barcelone : Guinard a tout donné

Cette fois, c'est bien fini pour Manuel Guinard. Eliminé au deuxième tour des qualifications après sa défaite contre l'Espagnol Zapata Miralles, le joueur français de 26 ans habitué aux tournois du circuit Challenger s'est vu offrir une nouvelle chance. Malheureusement pour lui, le Breton repêché ne s'est pas éternisé non plus dans sa nouvelle peau de lucky loser. Opposé à Hugo Dellien, 89eme mondial, pour ce qui constituait son tout premier match dans le tableau principal sur le circuit ATP, Guinard, 152eme au classement, s'est incliné en deux sets (6-4, 7-5) face au Bolivien. Dominé sur l'ensemble de la partie, l'invité de dernière minute a offert une très belle résistance à Dellien. Dans le deuxième set, le Malouin a même mené 2-0 avant de se faire rejoindre puis dépasser à la régulière. Le Français n'a pas à rougir.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE) ou Martinez (ESP)

Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)

Basilashvili (GEO, n°9) - Munar (ESP, WC)

Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)



Norrie (GBR, n°4) - Gerasimov (BIE, Q)

Fucsovics (HUN) - Delbonis (ARG, n°15)

De Minaur (AUS, n°10) - Humbert (FRA)

Harris (AFS) - Ramos-Viñolas (ESP, n°17)





Schwartzman (ARG, n°6) - McDonald (USA)

Musetti (ITA) - Evans (GBR, n°12)

Tiafoe (USA, n°13) - Dellien (BOL, Q)

Taberner (ESP, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)





Carreño Busta (ESP, n°8) - Zapata Miralles (ESP, Q)

E.Ymer (SUE, Q) - Sonego (ITA, n°11)

Bublik (KAZ, n°16) - Ruusuvuori (FIN)

Ruud (NOR, n°2) bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2





1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) - Martinez (ESP)

Coria (ARG) bat Giron (USA) : 6-2, 3-6, 6-1

Dimitrov (BUL, n°14) - Bye



Basilashvili (GEO, n°9) - Bye

Munar (ESP, WC) bat Moroni (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, n°5) - Bye



Norrie (GBR, n°4) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Mannarino (FRA) : 2-6, 6-3, 6-4

Fucsovics (HUN) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2

Delbonis (ARG, n°15) - Bye



De Minaur (AUS, n°10) - Bye

Humbert (FRA) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Harris (AFS) bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 7-6 (0)

Ramos-Viñolas (ESP, n°17) - Bye



Schwartzman (ARG, n°6) - Bye

McDonald (USA) bat Grenier (FRA, LL) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Musetti (ITA) bat Baez (ARG) : 7-5, 7-5

Evans (GBR, n°12) - Bye



Tiafoe (USA, n°13) - Bye

Dellien (BOL, Q) - Guinard (FRA, LL)

Taberner (ESP, Q) bat Korda (USA) : 6-3, 6-0

Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) - Bye



Carreño Busta (ESP, n°8) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Robredo (ESP, WC) : 6-1, 6-1

E.Ymer (SUE, Q) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-0

Sonego (ITA, n°11) - Bye



Bublik (KAZ, n°16) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Lopez (ESP, WC) : 6-0, 6-1

Nakashima (USA) bat Alvarez Varona (ESP, Q) : 7-6 (6), 6-3

Ruud (NOR, n°2) - Bye