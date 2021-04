Fortunes diverses pour les Français à Barcelone. En effet, ce lundi, Jérémy Chardy s'est qualifié pour le 2eme tour en disposant de Nikoloz Basilashvili en trois sets (6-4, 3-6, 6-3) et 1h59 de jeu. Bien parti avec deux breaks d'entrée, le Français a ensuite conserver son avance dans la 1ere manche, malgré un débreak rapide du Géorgien. Par la suite, les deux joueurs ont fait jeu égal et il a fallu attendre la fin du 2eme set pour voir le 36eme au classement ATP prendre à nouveau le service de Chardy et conclure derrière pour égaliser à une manche partout. Mal parti avec un break d'entrée dans le dernier acte, le Français n'a ensuite pas craqué et s'est bien repris pour débreakant juste derrière. A 4-3, le Palois a profité d'une mise en jeu moins bonne de son adversaire pour faire la différence avant d'en finir sur sa première balle de match. Autoritaire, Chardy a désormais rendez-vous avec le Canadien Denis Shapovalov au prochain tour. En revanche, Gilles Simon a été sorti lors de son entrée en lice. Opposé à Pablo Andujar, le Niçois a bataillé mais s'est incliné en trois sets (6-1, 3-6, 6-3).



BARCELONE (Espagne, ATP500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) - Griekspoor (PBS, Q)

Nishikori (JAP) - Pella (ARG)

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) - Carruso (ITA)

Herbert (FRA) bat Nagal (IND, Q) : 7-5, 6-0

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Alcaraz (ESP, WC) - Tiafoe (USA)

Koepfer (ALL) - Moutet (FRA)

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) - Kuznetsov (RUS, Q)

Thompson (AUS) - Gasquet (FRA)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Tsonga (FRA) - Gerasimov (BLR)

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q)

Paire (FRA) - Gaio (POR, LL)

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Lopez (ESP) - Musetti (ITA, WC)

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) - Bublik (KAZ)

Monteiro (BRE) - Munar (ESP, WC)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye