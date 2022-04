ATP - Barcelone : Carreño Busta et Tiafoe en huitièmes de finale, Delbonis à la trappe

Federico Delbonis n’ira pas plus loin que le deuxième tour à Barcelone. L’Argentin, tête de série numéro 15, a été balayé en deux manches sèches par Marton Fucsovics pour son entrée en lice sur la terre battu catalane. Le Hongrois n’a concédé que trois jeux lors d’un match à sens unique (6-2, 6-1 en 1h18’) et retrouvera Cameron Norrie, tête de série numéro 4, pour une place en quarts de finale. Tête de série numéro 8, Pablo Carreño Busta a aisément pris le meilleur sur son compatriote Bernabe Zapata Miralles, issu des qualifications et tombeur de Tommy Robredo pour le dernier match de sa carrière. Une victoire en deux manches (6-3, 6-3 en 1h28’) qui lui permet de rejoindre Lorenzo Sonego, tête de série numéro 8, en huitièmes de finale. Frances Tiafoe, tête de série numéro 13, a connu plus de difficultés pour venir à bout d’Hugo Dellien. Mais si le Bolivien a poussé l’Américain au jeu décisif dans la première manche, il a ensuite craqué pour s’incliner lourdement (7-6, 6-1 en 1h25’). Frances Tiafoe poursuivra son parcours face à Carlos Taberner ou Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 3.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE)

Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)

Basilashvili (GEO, n°9) - Munar (ESP, WC)

Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)



Norrie (GBR, n°4) bat Gerasimov (BIE, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Fucsovics (HUN) bat Delbonis (ARG, n°15) : 6-2, 6-1

Humbert (FRA) - De Minaur (AUS, n°10) : 6-3, 6-2

Harris (AFS) - Ramos-Viñolas (ESP, n°17)



Schwartzman (ARG, n°6) bat McDonald (USA) : 6-2, 6-2

Musetti (ITA) bat Evans (GBR, n°12) : 6-4, 7-6 (8)

Tiafoe (USA, n°13) bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (3), 6-1

Taberner (ESP, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)



Carreño Busta (ESP, n°8) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-3

Sonego (ITA, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°16) - Ruusuvuori (FIN)

Ruud (NOR, n°2) bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2