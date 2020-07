ATP - Bâle : Pas de tournoi en 2020

Dear tennis friends,



L’édition 2021 déjà programmée

Le tournoi ATP de Bâle ne pourra pas fêter ses 50 ans cette année. Le tournoi, qui a été remporté à dix reprises par le local de l’étape Roger Federer, a vu son édition 2020 purement et simplement annulée par ses organisateurs. Prévue du 26 octobre au 1er novembre prochain à la Halle Saint-Jacques, la grande fête du tennis suisse est victime de la crise sanitaire liée au coronavirus. « En raison de la pandémie de coronavirus, le troisième plus grand tournoi indoor au monde est définitivement annulé, assurent les organisateurs dans un communiqué publié sur la page officielle Facebook du tournoi. L’ATP a formellement accepté la demandé d’annuler le Swiss Indoors Basel, une décision qui fait suite aux déclarations de la direction du tournoi qui, à la mi-juin, a confirmé qu’il serait irresponsable et infaisable d’organiser le tournoi en raison de l’incertitude médicale, sociale et économique. »En effet, les organisateurs ont très rapidement écarté l’idée de disputer le tournoi à huis clos, à l’image de ce que l’US Open a prévu pour son édition 2020 à la fin du mois d’août. « Des matchs joués à huis clos ou avec de la distanciation sociale réduisant le nombre de spectateurs sont des options qui ont été écartées pour le tournoi de Bâle pour des raisons économiques », assurent les organisateurs. Une annonce qui devance la communication officielle de l’ATP, qui doit préciser ses plans pour le reste de la saison 2020 d’ici la fin du mois de juillet. Toutefois, les organisateurs ont voulu se montrer positif et ont assuré que l’édition 2021, qui sera l’occasion de fêter la 50eme édition, aura lieu du 23 au 31 octobre 2021. « Nous souhaitons remercier les joueurs, nos partenaires et sponsors pour leur compréhension et leur soutien, concluent les organisateurs. Nous sommes impatients d’être à l’année prochaine, pour vivre le tournoi à vos côtés. » Ce sera aussi l’occasion pour les Bâlois de voir une nouvelle fois à l’œuvre Roger Federer.