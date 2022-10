ATP - Bâle : La belle aventure de Rinderknech continue

Top seed in top form! 💪@carlosalcaraz defeats Botic van de Zandschulp 6-4 6-2 to advance in Basel!#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/RkQx1LXmdx

Sorti des qualifications pour atteindre le tableau final du tournoi de Bâle, Arthur Rinderknech a prolongé le plaisir ce mercredi en venant à bout d'Alex Molcan (6-2, 6-4). Après avoir déjà écarté de sa route le Croate Marin Cilic ce lundi, le Français a récidivé deux jours plus tard pour se qualifier en quart de finale. Face au Slovaque, le 51eme joueur mondial a démontré une belle solidité au service, ne concédant qu'une seule balle de break sur l'ensemble du match. Bien que celle-ci a été convertie par Alex Molcan dans le second set, le Tricolore a peu de temps plus tard confisqué à son tour la mise en jeu de son adversaire pour s'envoler vers la victoire. En quarts, Arthur Rinderknech croisera le chemin d'Ugo Humbert ou Holger Rune.Dans la partie haute du tableau, le numéro un mondial Carlos Alcaraz a de son côté dominé Botic van de Zandschulp. Intouchable, l'Espagnol a fait déjouer son adversaire. Le Batave a expédié pas moins de 18 fautes directes et a également réussi à atteindre chichement la barre des 51% de bonnes premières balles au service. Lorsque dans le même temps Carlos Alcaraz joue juste, c'est tout simplement mission impossible pour rivaliser. Au bout d'1h27, la tête de série numéro 1 a conclu l'affaire sur le score de 6-4, 6-2. En quart de finale, le nouveau roi du tennis masculin affrontera le vainqueur du duel opposant son compatriote Pablo Carreno-Busta et le Suisse Dominic Stricker.