ATP Awards : Pas de trophée pour Tsonga ni Moutet

Dix jours avant le début de la saison 2020, l'ATP a remis ses "Awards 2019" ce jeudi, des prix attribués à la fois par l'instance dirigeant le tennis masculin, par les joueurs, par les coachs et par les fans. Deux Français étaient nommés, mais ils n'ont pas gagné. Dans la catégorie "come-back de l'année", Jo-Wilfried Tsonga a été battu par Andy Murray, à la limite de la retraite en janvier dernier, et finalement toujours présent sur le circuit, avec à la clé une victoire inattendue lors du tournoi ATP 250 d'Anvers. Dans la catégorie "révélation de la saison", Corentin Moutet a quant à lui été dominé par l'Italien Jannik Sinner, passé de la 553eme à la 78eme place en une saison, à 18 ans, et vainqueur du Masters NextGen.

Un trophée aussi pour Nadal et Federer

Les nommés et les vainqueurs

Come-back de l’année (élu par les joueurs, Djokovic vainqueur en 2018)

- Jo-Wilfried Tsonga

Meilleure progression de l’année (élu par les joueurs, Tsitsipas vainqueur en 2018)

Révélation de la saison (élu par les joueurs, De Minaur vainqueur en 2018)

- Corentin Moutet

Prix Stefan Edberg de la sportivité (élu par les joueurs, Nadal vainqueur en 2018)

Tournois de l’année (pas de nommés, élus par les joueurs, Indian Wells vainqueur en 2018 pour les Masters 1000, le Queen’s pour les ATP 500, Stockholm pour les ATP 250)

Coach de l’année (pas de nommé, élu par les coachs, Vajda, coach de Djokovic, vainqueur en 2018)

Gilles Cervera (coach de Medvedev)

Joueur préféré des fans (pas de nommés, élu par les fans, Federer vainqueur depuis 2003)

Prix humanitaire Arthur Ashe (pas de nommé, élu par l’ATP, Robredo vainqueur en 2018)

Prix Ron Bookman du meilleur journaliste (pas de nommés, élu par l’ATP, Sue Barker de la BBC victorieuse en 2018)

La France a tout de même triomphé dans une catégorie où il n'y avait pas de nommés, celle du meilleur coach, élu par ses pairs. Et c'est Gilles Cervara, l'entraîneur de Daniil Medvedev, le tube de l'été (finale à l'US Open notamment), qui a reçu le trophée. Parmi les autres vainqueurs, on retrouve Matteo Berrettini, élu "meilleure progression", après être passé de la 54eme à la 8eme place mondiale en un an. Rafael Nadal a quant à lui reçu de la trophée de la sportivité, en étant élu par ses pairs, alors queEnfin, les tournois d'Indian Wells, Acapulco et Doha ont reçu le trophée de "tournoi de l'année".- Andrey Rublev- Stan Wawrinka- Felix Auger-Aliassime- Daniil Medvedev- Stefanos Tsitsipas- Felix Auger-Aliassime- Alejandro Davidovich Fokina- Miomir Kecmanovic- Alexei Popyrin- Casper Ruud- Mikael Ymer- Roger Federer- Diego Schwartzman- Dominic ThiemIndian Wells (Masters 1000)Acapulco (ATP 500)Doha (ATP 250)