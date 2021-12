ATP Awards : Herbert-Mahut et Federer plébiscités par les fans

Les Américains à l'honneur

Fin du suspense ! Deux semaines après avoir dévoilé la liste des nommés, l'ATP a révélé le nom des heureux gagnants de ses "Awards" ce jeudi. En tête des classements de fin d'année, Novak Djokovic est mathématiquement élu meilleur joueur de simple et Nikola Mektic et Mate Pavic meilleure équipe de double. Mais la plupart des autres trophées étaient décernés par les fans. Et celui du joueur préféré est revenu à un joueur qu'on a pourtant très peu vu sur les courts cette année, Roger Federer.En double, en revanche, c'est une grande première pour les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Les vainqueurs de Roland-Garros et du Masters ont été élus équipe préférée des fans, pour leur plus grand bonheur. "Merci à ceux qui ont voté pour nous. Gagner sur le court est une réussite personnelle, mais recevoir ce prix est une autre formé de fierté. Nous sommes très touchés et espérons partager de grands moments l'année prochaine avec vous", a réagi Mahut, qui ne jouera toutefois pas avec Herbert, non-vacciné, lors de l'Open d'Australie.Un autre Français aurait pu remporter un prix, mais Jenson Brooksby a été préféré à Hugo Gaston (entre autres) pour le titre de révélation de l'année. Le Californien de 21 ans est passé de la 314eme à la 56eme place en un an, disputant notamment la finale à Newport. Un autre Américain a reçu un trophée, en la personne de Mackenzie McDonald, auteur du "come-back de l'année".Il a lui aussi disputé une finale dans son pays, du côté de Washington. La plus belle amélioration de la saison est à mettre à l'actif du Russe Aslan Karatsev, qui succède à son compatriote Andrey Rublev. Inconnu du grand public en début de saison, le joueur de 28 ans a surpris tout le monde en atteignant les demi-finales à l'Open d'Australie alors qu'il était 114eme mondial, puis a confirmé avec une victoire à Dubaï, une finale à Belgrade (en battant Djokovic), une victoire à Moscou, et une 18eme place pour finir l'année. Enfin, l'Argentin Facundo Lugones a quant à lui été élu coach de l'année, pour son succès rencontré avec le Britannique Cameron Norrie, passé de la 74eme à la 12eme place mondiale, en remportant les tournois d'Indian Wells et Los Cabos.