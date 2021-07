ATP - Atlanta : Fritz ouvre la voie

Taylor Fritz sera bien présent en quarts de finale à Atlanta. L’Américain a validé son billet aux dépens de son compatriote Steve Johnson à l’issue de la troisième manche. Si le 42eme mondial a eu trois balles de break dès le premier jeu, il n’a pas su les convertir et, au terme du jeu décisif, s’est retrouvé mené un set à rien. Les deux joueurs ont su tenir leur service à l’entame de la deuxième manche mais, dans le septième jeu, Steve Johnson n’a pas su saisir sa chance de faire le break et a pu le regretter. En effet, c’est sur son service que Taylor Fritz a égalisé à une manche partout avant de s’envoler vers la victoire. Remportant les cinq premiers jeux du troisième set, le 42eme mondial s’est mis en position idéale et a conclu dès sa première balle de match (6-7, 6-4, 6-1 en 2h00’). Il retrouvera pour une place dans le dernier carré un autre de ses compatriotes, Bjorn Fratangelo ou Reilly Opelka, tête de série numéro 5 du tournoi.



ATLANTA (Etats-Unis, ATP 250, dur, 542 828€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



Huitièmes de finale

Raonic (CAN, WC, n°1) - Nakashima (USA)

Gojowczyk (ALL, Q) - Thompson (AUS)

Norrie (GBR, n°3) - Kyrgios (AUS)

Ruusuvuori (FIN) - Paire (FRA, n°7)



Fritz (USA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-1

Fratangelo (ITA, Q) - Opelka (USA, n°4)

Isner (USA, n°6) - Sock (USA, WC)

O'Connell (AUS, Q) - Sinner (ITA, n°2)



1er tour

Raonic (CAN, WC, n°1) - Bye

Nakashima (USA) bat Bryde (USA, WC) : 6-1, 6-7 (5), 6-4

Gojowczyk (ALL, Q) bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Thompson (AUS) bat Harris (AFS, n°8) : 7-6 (2), 1-6, 6-2



Norrie (GBR, n°3) - Bye

Kyrgios (AUS) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat McDonald (USA): 7-6 (3), 7-5

Paire (FRA, n°7) bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-7 (2), 6-4



Fritz (USA, n°5) bat Donskoy (RUS, Q) : 6-3, 6-4

Johnson (USA) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (4), 6-3)

Fratangelo (ITA, Q) bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) - Bye



Isner (USA, n°6) bat Wolf (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4

Sock (USA, WC) - Berankis (LIT) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

O'Connell (AUS, Q) bat Kudla (USA) : 4-6, 6-3, 6-3

Sinner (ITA, n°2) - Bye