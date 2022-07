ATP - Atlanta : Au tour d'Halys d'être sorti d'entrée

Ce n’était décidément pas la journée des Français à Atlanta. Quelques minutes après Benoît Paire, le deuxième représentant tricolore en Géorgie a également vu son parcours prendre fin de manière prématurée. Opposé à Ilya Ivashka, Quentin Halys a été dominé en trois manches. Une rencontre que le Français n’aurait pas pu commencer plus mal. S’il a eu deux occasions de prendre le service du Biélorusse en tout début de rencontre, le natif de Bondy n’a jamais su conserver sa mise en jeu. En effet, Ilya Ivashka est parvenu à transformer trois de ses cinq balles de break en jeu de service gagné sur l’engagement de Quentin Halys. Le résultat a été sans appel avec un premier set remporté en moins d’une demi-heure et sans concéder le moindre jeu par le 53eme mondial.

Halys a su réagir mais n’a pas tenu

La deuxième manche a démarré de manière plus équilibrée mais c’est bien Ilya Ivashka qui a eu la première opportunité de breaker. Toutefois, ne voulant pas sombrer dans cette rencontre, le Français a su écarter cette balle de break avant de prendre lui-même le service de son adversaire. Tenant bon, même quand le Biélorusse a eu deux opportunités de revenir à hauteur, Quentin Halys a relancé le match à sa première balle de set. Les deux joueurs ont alors tenu solidement leur service durant l’essentiel de la dernière manche. A l’usure, Ilya Ivashka a eu le dernier mot. Prenant le service du Tricolore pour mener cinq jeux à trois, le 53eme mondial n’a eu besoin que d’une balle de match afin ce conclure la rencontre (6-0, 3-6, 6-3 en 1h47’) et rejoindre Reilly Opelka, tête de série numéro 1, en huitièmes de finale.