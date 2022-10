Rublev solide

Cilic poursuit sa route

Alors qu'il n'avait gagné qu'un seul match (contre Otte en Coupe Davis) depuis son triomphe au tournoi de Winston Salem avant l'US Open, Adrian Mannarino se présentait sans grande confiance au tournoi d'Astana, et le voici en quarts de finale ! Le 51eme joueur mondial, après avoir éliminé Stan Wawrinka lundi, s'est offert un autre ancien joueur du Top 10, en la personne de David Goffin ! Face au tombeur du n°1 mondial Carlos Alcaraz,Adrian Mannarino a eu beaucoup de mal à entrer dans son match et s'est rapidement retrouvé mené 3-0, et malgré une occasion de débreak à 3-1, il n'a jamais réussi à refaire son retard. Mais dans le deuxième set, le scénario s'est inversé, puisque c'est lui qui a mené 3-0, puis a encore pris le service du Belge à 4-1 pour égaliser facilement à une manche partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où le Français a manqué cinq balles de break, avant d'enfin prendre le service de Goffin à 4-4. Mais il s'est manqué au moment où il servait pour le match et le Belge a égalisé à 5-5. Cependant, Mannarino a encore fait le break sur le jeu suivant, et est parvenu à conclure à 7-5, sur sa deuxième balle après un très long échange. Vendredi, il disputera les quarts de finale contre Andrey Rublev (1-1 dans les confrontations), avec un enjeu de taille : une victoire lui permettra de dépasser Gaël Monfils et ainsi devenir le n°1 français !Andrey Rublev n'avait disputé aucun tournoi depuis son quart de finale de l'US Open perdu contre Frances Tiafoe, et le revoilà en quarts de finale ! Le Russe de bientôt 25 ans, actuellement n°9 mondial, a disposé du Chinois Zhizhen Zhang (126eme) pour décrocher son billet ce mercredi, en s'imposant 6-3, 6-2 en 58 minutes.(toutes au moment où il servait pour le gain du premier set à 5-3). Un break à 1-0 dans la première manche et à 1-1 et 4-2 dans la deuxième lui ont permis de l'emporter, et d'aller défier Adrian Mannarino ou David Goffin pour une place dans le dernier carré au Kazakhstan. Cette victoire lui permet également de compter 45 points de plus à la Race, dont il occupe la sixième place. Le Masters de Turin se rapproche peu à peu...Marin Cilic, tête de série n°9, disputait quant à lui son premier tour ce mercredi, après avoir joué la finale à Tel Aviv (perdue contre Novak Djokovic) dimanche.Cilic, qui menait 4-2 dans le premier set, a ensuite craqué, se faisant breaker deux fois sur les deux occasions du match du joueur allemand (à 4-3 et à 5-6). Aucun break à signaler en revanche dans le deuxième set, remporté par Cilic 7-4 au jeu décisif. Dans la foulée, l'ancien gagnant de l'US Open a gagné le troisième set en breakant à 1-0 et 5-2, et l'actuel 16eme joueur à la Race se qualifie donc pour les huitièmes, où il défiera Karen Khachanov.