ATP - Astana : Medvedev et Tsitsipas n'ont pas trainé

Win No. 38 of 2022! 🤝@DaniilMedwed gets the better of Ramos-Vinolas with a comfortable 6-3 6-1 win#AstanaOpen pic.twitter.com/KTxIu1Rm6Z

— Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2022

Tsitsipas n'a pas tremblé non plus

Le tournoi ATP 500 d'Astana a perdu son n°1 mondial Carlos Alcaraz ce mardi, mais en attendant l'entrée en lice de Novak Djokovic mercredi, les deux autres têtes d'affiche ont bel et bien franchi le premier tour. A commencer par le n°4 mondialLe Russe, qui avait été battu par Stan Wawrinka à Metz pour son seul match depuis l'US Open, a livré un match très solide, avec 8 aces et 71% de premières balles, et une seule balle de break à défendre (à 2-1 dans le premier set), qu'il a d'ailleurs sauvée. Medvedev a breaké d'entrée et à 5-3 dans le premier set, et à 2-1 et 4-1 dans le deuxième pour décrocher cette victoire, qui lui permettra d'affronter Huesler (le vainqueur du tournoi de Sofia dimanche) ou Ruusuvuori au tour suivant.Stefanos Tsitsipas, n°6 mondial et d'ores et déjà qualifié pour le Masters (tout comme Alcaraz, Nadal et Ruud) disputait quant à lui son premier match hors Coupe Davis ou Laver Cup, et il l'a emporté 6-3, 6-4 en 1h23 contre le local Mikhail Kukushkin, invité par les organisateurs. Le Grec, qui avait déjà battu le Kazakh à quatre reprises par le passé, n'a pas été inquiété.Il a pris le service adverse à 1-0 dans la première manche et à 3-3 dans la deuxième, et le voici en huitièmes de finale, où il défiera le qualifié italien Nardi.